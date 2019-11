VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der zweiten Sonntagspartie des 11. Spieltages stehen sich der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen gegenüber. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt.

Bayer Leverkusen setzte sich unter der Woche überraschend gegen Atletico Madrid in der Champions League mit 2:1 durch. Gegen Wolfsburg soll es nach zuletzt vier sieglosen Spielen auch in der Bundesliga wieder mit einem Dreier klappen.

VfL Wolfsburg vs. Bayer Leverkusen heute live: Ort und Anpfiff

Die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen wird um 15.30 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist die Volkswagen Arena in Wolfsburg, welche eine Kapazität von 30.000 Plätzen bietet.

Die Begegnung leiten wird Manuel Gräfe, der von Markus Sinn, Jan Neitzel-Petersen und Benjamin Cortus unterstützt wird. Guido Winkmann und Christian Bandurski fungieren als Videoschiedsrichter.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Im Free-TV habt Ihr keine Möglichkeit, die Partie zwischen Wolfsburg und Leverkusen live zu sehen. Stattdessen überträgt der Bezahlsender Sky das Spiel exklusiv. Während DAZN noch die frühe Sonntagspartie um 13.30 Uhr gezeigt hat, laufen die restlichen Spiele am Sonntag wie gewohnt bei Sky.

Darüber hinaus bietet der Pay-TV-Sender seinen Kunden einen Livestream via Sky Go an. Zudem könnt Ihr Euch den Tagespass mit dem Sky Ticket sichern.

Wer kein Abonnement hat oder abschließen möchte, kann bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights der Partie bei DAZN sehen. Der Streamingdienst hat neben Rechten an der Bundesliga auch die Serie A, LaLiga und Ligue 1 im Programm. Auch die Champions League und Europa League laufen ausgiebig bei DAZN.

VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel zwischen Wolfsburg und Leverkusen live zu sehen, seid Ihr bei SPOX bestens aufgehoben. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtigen Szenen und bleibt immer auf dem neusten Stand - hier entlang.

VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen: Vorschau

Nach dem deutlichen Pokal-Aus gegen RB Leipzig (1:6) folgte auch die erste Niederlage in der Bundesliga für den VfL Wolfsburg. Bei Borussia Dortmund verloren die Wölfe mit 0:3. Der Negativtrend des Teams von Trainer Oliver Glasner setzte sich auch in der Europa League fort, als der VfL mit 1:3 gegen Gent verlor.

Bayer Leverkusen hingegen feierte unter der Woche einen überraschenden 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid, nachdem es in der Bundesliga zuletzt so gar nicht lief. Aus den vergangenen vier Spielen holte die Werkself lediglich zwei Zähler. Welches Team kann sich also aus der Ergebniskrise retten?

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

So sieht die Tabelle nach dem Samstag aus.