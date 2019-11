Bundesliga: TSG Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Liveticker und Livestream

Am 13. Spieltag der Bundesliga treffen die TSG Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf aufeinander. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und sieh unter anderem alle Freitagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge!

TSG Hoffenheim - Fortuna Düsseldorf: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und Fortuna Düsseldorf findet in der Sinsheimer PreZero Arena statt. Damit dürfen die Hoffenheimer zum zweiten Mal in Folge daheim antreten. Am letzten Spieltag unterlagen sie dem FSV Mainz vor eigenem Publikum mit 1:5.

Anstoß der Begegnung ist um 15.30 Uhr. Schiedsrichter der Partie wird Martin Petersen aus Stuttgart sein.

© getty

Hoffenheim - Düsseldorf: So seht Ihr das Spiel heute live im TV und Livestream

Ab 15.15 Uhr überträgt der Pay-TV-Sender Sky live aus Sinsheim. Kommentiert wird das Spiel von Roland Evers. Ihr könnt das Duell zudem auch in der Konferenz bei Sky sehen.

Sky bietet außerdem einen Livestream der Übertragung via SkyGo an. Um den Dienst nutzen zu können, müsst Ihr allerdings Kunde des Pay-TV-Senders sein. Alternativ könnt Ihr Euch über SkyTicket auch einen Tagespass holen und das Spiel so sehen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff sind die Highlights der Partie auf DAZN zu sehen. Neben den Highlights aller Bundesligaspiele zeigt der Streamingdienst unter anderem auch alle Freitagsspiele der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge.

Ein DAZN-Monatsabo kostet 11,99 Euro, ein Jahresabo kostet 119,99 Euro. Der erste Monat auf DAZN ist gratis. Hier könnt Ihr Euch den kostenlosen DAZN-Probemonat sichern.

© getty

TSG Hoffenheim gegen Fortuna Düsseldorf: Das Spiel im Liveticker

SPOX bietet zu jedem Spiel der Bundesliga einen Liveticker an. Somit bleibt Ihr auch beim Spiel Hoffenheim - Düsseldorf immer auf dem aktuellsten Stand. Außerdem könnt Ihr den 13. Spieltag der Bundesliga auch im Konferenzticker verfolgen.

Hoffenheim gegen Düsseldorf: Voraussichtliche Aufstellungen

Mit folgenden Aufstellungen könnten die Teams heute beginnen:

TSG Hoffenheim: Baumann - Akpoguma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Skov - Kramaric - Bebou, Locadia.

Baumann - Akpoguma, Vogt, Hübner - Kaderabek, Rudy, Grillitsch, Skov - Kramaric - Bebou, Locadia. Fortuna Düsseldorf: Steffen - Zimmermann, Ayhan, Hoffmann, Adams, Gießelmann - Morales, Thommy, Suttner - Hennings, Kownacki.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Bei einem Sieg könnte Hoffenheim im besten Fall bis auf den fünften Platz klettern. Für die Fortuna wäre ein Sieg wichtig, um sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.