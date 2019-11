Bundesliga: Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag will der FC Schalke 04 mit einem Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf weiter den Anschluss zur Tabellenspitze halten. Wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Schalke gegen Düsseldorf: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das Bundesligaspiel zwischen Schalke und Düsseldorf findet am heutigen Samstag zu bester Fußballzeit um 15.30 Uhr statt. Spielstätte ist die Veltins-Arena auf Schalke. Das Stadion wurde 2001 eröffnet und verfügt über eine Zuschauerkapazität von 54.740 Plätzen.

FC Schalke 04 vs. Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt werden die Samstagsspiele der Bundesliga nicht im Free-TV übertragen, sondern sind lediglich auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender bietet zu allen Spielen des Nachmittags eine Übertragung als Einzelspiel und in der Konferenz an.

So könnt Ihr die Partie S04 vs. F95 auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Martin Groß als Einzelspiel verfolgen oder auf die Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 (Moderator: Michael Born) zurückgreifen. Unterwegs könnt Ihr das Spiel im Livestream via Sky Go sehen.

Bundesliga: Schalke - Düsseldorf heute im LIVE-TICKER

Verfügt Ihr über kein kostenpflichtiges Sky-Abo, müsst Ihr dennoch nicht auf die Bundesliga verzichten: SPOX stellt Euch zu allen Spielen einen Liveticker zur Verfügung und versorgt Euch mit allen Informationen von den Plätzen.

Hier findet Ihr den Ticker zum Spiel Schalke vs. Düsseldorf.

Hier geht's zur Übersicht mit allen Livetickern des Tages.

Bundesliga: Der 11. Spieltag im Überblick

Am Abend steht das Topspiel zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund an. Außerdem treffen im Tabellenkeller der SC Paderborn und der FC Augsburg aufeinander.

Bundesliga: Die Tabelle vor S04 gegen F95

Schalke spielt eine überraschend starke Saison und liegt mit 18 Zählern nur vier Punkte hinter Spitzenreiter Mönchengladbach. Die Fortuna hingegen konnte am vergangenen Wochenende mit dem Derbysieg gegen Köln die Abstiegsplätze auf drei Punkte distanzieren.