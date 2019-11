Bundesliga: SC Paderborn gegen RB Leipzig heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der SC Paderborn empfängt am 13. Spieltag der Bundesliga RB Leipzig. Alles rund um das Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Nach dem Last-Minute-Remis in der Champions League gegen Benfica und der damit verbundenen Qualifikation für das Achtelfinale wollen die Leipziger den Schwung mit in die Bundesliga nehmen und die Tabellenspitze angreifen. Paderborn will nach dem Unentschieden in Dortmund nun auch gegen RB punkten.

SC Paderborn gegen RB Leipzig: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das Spiel findet heute um 15.30 Uhr in der Benteler-Arena in Paderborn statt. Das Stadion des Aufsteigers aus Ostwestfalen fasst 15.000 Zuschauer.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichterin: Bibiana Steinhaus

Bibiana Steinhaus Assistenten: Thomas Stein, Marcel Unger

Thomas Stein, Marcel Unger Vierter Offizieller: Nicolas Winter

Nicolas Winter VAR: Dr. Felix Brych

Dr. Felix Brych VAR-Assistent: Mark Borsch

Paderborn gegen Leipzig heute live im TV und Livestream

Das Spiel wird vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Die Berichterstattung zum Bundesliga-Samstag beginnt um 14 Uhr. Michael Leopold führt als Moderator durch den Nachmittag. Als Experte ist Dietmar Hamann im Studio. Der Kommentator des Spiels auf Sky Sport 3 HD ist Marcus Lindemann. In der Konferenz wird die Partie von Hansi Küpper begleitet.

Die Begegnung ist auch im Livestream über SkyGo zu sehen. Falls ihr das Spiel unbedingt sehen wollt, aber kein Sky-Kunde seid, könnt Ihr euch bei SkyTicket einen Tagespass kaufen.

SC Paderborn gegen RB Leipzig: Die Bundesliga im Liveticker

Zu jedem Spiel gibt es bei SPOX einen Liveticker. So verpasst Ihr keine Information, wenn Ihr unterwegs seid und das Spiel nicht schauen könnt.

SPOX bietet zudem auch eine Konferenz, in der Ihr alle Bundesligapartien des Samstags verfolgen könnt.

Bundesliga: Paderborn gegen Leipzig - Fakten rund ums Spiel

Leipzig gewann die letzten drei Bundesliga-Spiele, das ist die längste Serie der Sachsen in dieser Saison.

Alle direkten Duelle konnte RB bislang für sich entscheiden. Zweimal trafen beide in der 2. Liga aufeinander, einmal im Pokal.

Paderborn erzielte bereits sechs Tore in den ersten 15 Minuten. Kein Team in der Bundesliga ist treffsicherer in der ersten Viertelstunde.

Leipzig traf schon siebenmal in dieser Saison aus der Distanz. Nach zwölf Spieltagen hatte nur Kaiserslautern vor neun Jahren einen besseren Wert. Die Pfälzer trafen sogar zwölfmal aus der Distanz.

Bundesliga: Die Tabelle vor Paderborn gegen Leipzig

Leipzig liegt mit 24 Punkten auf Platz 2 der Tabelle, Paderborn findet sich mit 5 Punkten am Tabellenende wieder.