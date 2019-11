Der SC Freiburg und Eintracht Frankfurt beschließen heute den 11. Spieltag der Bundesliga. Hier könnt Ihr die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Bundesliga: SC Freiburg - Eintracht Frankfurt heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Unter der Woche verlor die SGE allerdings in der Europa League mit 1:2 gegen Standard Lüttich. Entsprechend hat Adi Hütters Team heute etwas gutzumachen. Ob das gegen den Sportclub gelingt?

Vor Beginn: Doch auch der Tabellennachbar aus Frankfurt spielt eine durchaus erfolgreiche Spielzeit. Höhepunkt war dabei sicherlich der 5:1-Triumph am vergangenen Wochenende gegen den FC Bayern.

Vor Beginn: Der SC Freiburg spielt bis dato die beste Saison seiner Bundesliga-Geschichte. Nach zehn Spieltagen hat die Mannschaft von Trainer Christian Streich schon 18 Punkte gesammelt und befindet sich damit im oberen Bereich der Tabelle. Mit der Heimstärke im Schwarzwald-Stadion soll nun der nächste Dreier her.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt. Anpfiff ist am heutigen Sonntag um 18 Uhr.

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften beginnen:

Freiburg: Flekken - N. Schlotterbeck, Lienhart, Heintz - Schmid, Frantz, R. Koch, Günter - Sallai, Grifo - Petersen

Flekken - N. Schlotterbeck, Lienhart, Heintz - Schmid, Frantz, R. Koch, Günter - Sallai, Grifo - Petersen Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes - da Costa, Sow, Rode, Kostic - Dost, Silva

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt heute im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an dieser Partie liegen bei Sky. Der Münchner Sender zeigt sie sowohl im Pay-TV als auch via Sky Go im Livestream.

Highlights der Partie gibt es bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf DAZN zu sehen. Und: Ab 0 Uhr (Montag) findet ihr den Clip dann auch frei verfügbar auf SPOX.

