Am 12. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig heute den 1. FC Köln, bei dem Trainer Markus Gisdol sein Debüt feiert. Hier könnt Ihr die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

RB Leipzig - 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Ganz anders natürlich die Situation bei RB Leipzig: Zuletzt gab es vier Pflichtspielsiege in Folge - bei einem Torverhältnis von 20:3. Ein Sieg gegen Köln vor heimischem Publikum ist ohnehin Pflicht.

Vor Beginn: Für beide Mannschaften ist es das erste Spiel nach der Länderspielpause. Beim 1. FC Köln wird natürlich das neue Führungsduo um Trainer Markus Gisdol und Sportdirektor Horst Heldt im Fokus stehen. Der FC hat seit über einem Monat nicht mehr gewonnen. Ein Dreier wäre im Abstiegskampf dringend vonnöten.

Vor Beginn: Die Partie wird um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig angepfiffen. Schiedsrichter ist Robert Schröder aus Hannover. Als Assistenten an den Außenlinien helfen Christian Bandurski und Mark Borsch sowie Christof Günsch als Vierter Offizieller. Video-Assistent ist Harm Osmers.

© getty

Leipzig gegen Köln: Voraussichtliche Aufstellungen

Julian Nagelsmann könnte folgende Elf auf den Platz schicken:

RB Leipzig: Gulacsi - Laimer, Klostermann, Upamecano, Halstenberg - Demme, Kampl - Sabitzer, Nkunku - Poulsen, Werner

Markus Gisdol dürfte es mit folgender Mannschaft versuchen:

1. FC Köln: Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, Hector - Skhiri, Verstraete - Schindler, Schaub, Drexler - Cordoba

RB Leipzig - 1. FC Köln heute im TV und Livestream sehen

Die Übertragungsrechte sind zwischen Sky und DAZN aufgeteilt: Während DAZN alle Freitagsspiele, die fünf frühen Sonntags- (13.30 Uhr) und die fünf Montagsspiele (20.30 Uhr) zeigt, überträgt Sky alle Partien des Samstags im Einzelspiel und in einer Konferenzschaltung. Außerdem zeigt der Pay-TV-Sender die Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr.

Sky überträgt somit auch das Topspiel zwischen RB Leipzig und Köln aus der Red Bull Arena. Dieses Personal führt Euch ab 17.30 Uhr durch die Übertragung:

Moderator: Sebastian Hellmann

Sebastian Hellmann Experte: Lothar Matthäus

Lothar Matthäus Kommentator: Martin Groß

DAZN zeigt bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights von jedem Spiel, so auch von dieser Partie, auf der Plattform. Ein Monatsabo bei DAZN kostet 11,99 Euro und ist monatlich kündbar. Ihr könnt jedoch auch ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen.

Bundesliga-Tabelle am 12. Spieltag

Nachdem Borussia Dortmund am Freitag gegen den SC Paderborn gepatzt hat (3:3), könnten Leipzig den Vorsprung auf den BVB weiter ausbauen.