Fortuna Düsseldorf - FC Bayern München heute im LIVE-TICKER

Am 12. Spieltag der Bundesliga empfängt Fortuna Düsseldorf heute den FC Bayern München. Hier könnt Ihr die Partie im Live-Ticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Für den deutschen Rekordmeister ist es das erste Auswärtsspiel mit Cheftrainer Hansi Flick. Zur Erinnerung: Beim letzten Kick in der Fremde setzte es ein 1:5 gegen Eintracht Frankfurt - gleichbedeutend mit dem Ende für Flick-Vorgänger Niko Kovac.

Vor Beginn: Für beide Mannschaften ist es das erste Spiel nach der Länderspielpause. Und für beide geht es gleich um viel: Zum einen haben wir da die Fortuna, die sich im hinteren Mitteldfeld der Tabelle und damit in der Nähe der Abstiegsränge befindet. Zum anderen den FCB, der den Abstand zu Tabellenführer Borussia Mönchengladbach verkürzen will.

Vor Beginn: Die Partie wird um 15.30 Uhr in der Merkur Spielarena in Düsseldorf angepfiffen. Schiedsrichter ist dann Frank Willenborg aus Osnabrück. Als Assistenten an den Außenlinien helfen Rafael Foltyn und Robert Wessel sowie Patrick Alt als Vierter Offizieller. Video-Assistent ist Tobias Welz.

Düsseldorf gegen Bayern: Voraussichtliche Aufstellungen

Friedhelm Funkel könnte folgende Elf auf den Platz schicken:

Fortuna Düsseldorf: Steffen - Ayhan, Hoffmann, Adams - Zimmer, Gießelmann - Morales - Zimmermann, Fink - Kownacki, Hennings

Hansi Flick dürfte es mit folgender Mannschaft versuchen:

FC Bayern: Neuer - Pavard, Martinez, Alaba, Davies - Kimmich - Goretzka, Müller - Gnabry, Coman - Lewandowski

Fortuna Düsseldorf - FC Bayern heute im TV und Livestream sehen

Die Partie läuft in Deutschland exklusiv auf Sky. Der Sender überträgt im Pay-TV oder alternativ via Sky Go im Livestream. Kommentiert wird in beiden Fällen von Kai Dittmann.

Alternativ könnt Ihr die Partie ausschnittsweise in der Sky-Konferenz sehen.

Bundesliga-Tabelle am 12. Spieltag

Nachdem Borussia Dortmund am Freitag gegen den SC Paderborn gepatzt hat (3:3), könnten die Bayern ihren Vorsprung auf den großen Rivalen weiter ausbauen.