FC Bayern - Uli Hoeneß erinnert sich an den Mauerfall: "Das waren Jahre der Ausbeutung"

Der scheidende Präsident Uli Hoeneß vom FC Bayern München hat den Umgang der westdeutschen mit den ostdeutschen Vereinen in der Zeit nach dem Mauerfall am 9. November 1989 kritisiert. In direkter Folge wechselten unzählige Spieler von Ost nach West.

"Jahre der Ausbeutung waren das, klar. Das war wie ein Kahlschlag", sagte Hoeneß der Berliner Zeitung. "Eigentlich hätte der DFB den Beschluss fassen müssen, dass man fünf Jahre lang keinen Spieler aus dem Osten kaufen darf. Aber es gab natürlich kein Handbuch für diese Situation. Darauf war doch niemand vorbereitet."

Insgesamt wechselten etwa 150 Spieler von Ost nach West. Vor allem Bayer Leverkusens damaliger Manager Reiner Calmund spezialisierte sich auf Transfers von vormaligen Ost-Spielern. Er verpflichtete unter anderem Ulf Kirsten und Olaf Thom. Einen bereits arrangierten Wechsel von Matthias Sammer verhinderte nur eine Intervention von Bundeskanzler Helmut Kohl.

"Der Calmund ist durch die Gegend gerannt und hat alles verpflichtet, was nicht bei drei auf dem Baum war", sagte Hoeneß. "Er hat (...) übrigens versucht, auch an uns Spieler zu vermitteln. Aber wir haben gesagt: Nee." Sein FC Bayern habe sich "an diesem Ausverkauf ganz bewusst nicht beteiligt. Wir hatten beschlossen, dass wir uns an der Fledderei nicht beteiligen und den ostdeutschen Vereinen nicht die Spieler wegnehmen."

Calmund selbst gab vor einigen Jahren in einem Interview mit der Zeit zu, "vielleicht ein bisschen forsch" gehandelt zu haben.