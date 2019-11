FC Bayern München - JHV: Wann findet die Jahreshauptversammlung statt?

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München und der damit verbundene Abschied von Präsident Uli Hoeneß steht vor der Tür. SPOX verrät Euch, wann die Veranstaltung stattfindet und gibt Euch zudem wissenswerte Informationen.

Uli Hoeneß wird in Zukunft nicht mehr zur Wahl für das Amt des Präsidenten des deutschen Rekordmeisters anreten. Es könnte ein emotionaler Abend werden.

FC Bayern München: Wann findet die Jahreshauptversammlung statt?

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München ist auf den 15. November 2019 terminiert. Der offizielle Beginn ist auf 19 Uhr angesetzt, während der Einlass bereits um 16 Uhr beginnt.

Abspielen wird sich das Geschehen in der Olympiahalle am Olympiapark in München. Für gewöhnlich fand die JHV der Bayern in den vergangenen Jahren immer im Audi-Dome statt, der aber aufgrund der besonderen Gegebenheiten zu wenig Platz bieten würde. Durch die Verabschiedung von Hoeneß wird mit einem deutlich größeren Andrang gerechnet - und die Olympiahalle kann diesem mit einer Kapazität von 12.000 Zuschauern deutlich gerechter werden.

FC Bayern München - JHV: Die Tagesordnung im Überblick

Uli Hoeneß wird die Jahreshauptversammlung mit einem Bericht eröffnen, ehe es mit dem üblichen Prozedere weitergeht. Auf die Wortmeldungen der Mitglieder, die am Ende unter Punkt 9 "Verschiedenes" erwartet werden, kann man ebenfalls gespannt sein, nachdem die Wutrede von Johannes Bachmayr gegen die Klubführung im vergangenen Jahr für mächtig Aufsehen gesorgt hatte.

Die Programmpunkte der JHV:

Bericht des Präsidenten Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss Entlastung des Präsidiums Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG Wahl des Präsidenten Wahl des Ehrenrats Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss Verschiedenes

FC Bayern München: Wer wird Nachfolger von Hoeneß?

Bereits kurz nachdem Uli Hoeneß seinen Abschied verkündet hatte, kursierte der Name Herber Hainer als Nachfolger durch die Medien. Der Adidas-Chef tritt tatsächlich zur Wahl an und hat zudem keinen Gegenkandidaten. Der Nachfolger für das Amt des FCB-Präsidenten steht also praktisch fest.

Abstimmen dürfen nur Vereinsmitglieder, die mindestens 18 Jahre alt und seit dem 1. Januar 2019 Mitglied sind oder dem Klub seit einem Jahr angehören.

JHV des FC Bayern München im TV und Livestream

Der FC Bayern München bietet über seinen hauseigenen Kanal FC Bayern TV mehrere kostenfreie Möglichkeiten, die Jahreshauptversammlung live zu sehen - entweder über die Internetseite fcbayern.com im Livestream oder mit dem YouTube-Kanal sowie via Facebook.

FC Bayern München: Spielplan nach der Länderspielpause

Nachdem der FC Bayern am vergangenen Wochenende das Topspiel mit einem 4:0 über Borussia Dortmund für sich entschied, pausiert die Bundesliga aufgrund einer Länderspielpause in den nächsten Tagen erst einmal. Für den FCB geht es erst am 23. November in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf weiter.