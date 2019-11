Eintracht Frankfurt, News und Gerüchte: Abraham bleibt SGE-Kapitän

Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter hat Kapitän David Abraham nach dessen Aussetzer im Spiel gegen den SC Freiburg das Vertrauen ausgesprochen. Unterstützung kommt auch aus Italien. In der Länderspielpause steht für die Adler ein Testspiel an. Alle News und Gerüchte zur SGE gibt es hier.

Eintracht Frankfurt, News: David Abraham bleibt Kapitän

David Abraham wird den Adlern nach seinem Bodycheck gegen Freiburg-Trainer Christian Streich und der anschließenden Roten Karte wohl aufgrund einer Sperre lange fehlen - vermutlich wird am 33-Jährigen ein Exempel statuiert. Trainer Adi Hütter will an seinem Kapitän dennoch festhalten. "David Abraham ist und bleibt unser Kapitän", betonte der Übungsleiter gegenüber dem Radiosender FFH.

"Ich bin keiner, der jemanden fallen lässt, wenn er mal einen Fehler begeht", sagte Hütter weiter. Es werde allerdings neben der Sperre auch eine "Sanktion vom Verein" geben, "die er sicherlich für einen guten Zweck zur Verfügung stellen wird".

Der argentinische Innenverteidiger war 2015 aus Hoffenheim an den Main gewechselt. Es ist seine zweite Rotsperre in der Bundesliga, dazu kommt eine Rote Karte im DFB-Pokal in der Saison 2017/18.

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt: Abrahams Bodycheck gegen Streich © imago images 1/10 Beim 1:0-Sieg des SC Freiburg sorgte Eintracht Frankfurts David Abraham für einen handfesten Eklat. Der SGE-Kapitän checkte SCF-Trainer Christian Streich in der Nachspielzeit um. Die Folge? Ein riesiges Handgemenge und zwei Rote Karten! Die besten Bilder. © getty 2/10 Während Streich benommen am Boden lag, kam es wenige Meter weiter zu einer Rudelbildung. © imago images 3/10 Der Übeltäter Abraham wurde von der Freiburger Bank in die Mangel genommen. © imago images 4/10 Besonders der Mann mit der Mütze fand den Check gegen seinen Trainer so gar nicht witzig. © getty 5/10 Der zuvor ausgwechselte Vincenzo Grifo griff Abraham an die Gurgel ... © imago images 6/10 ... und ins Gesicht. © imago images 7/10 Schiedsrichter Dr. Felix Brych verlor natürlich den Überblick, musste auf die TV-Bilder zurückgreifen und gab sowohl Abraham als auch Grifo die Rote Karte. © imago images 8/10 Weiterhin musste sich Abraham einiges von seinen Kontrahenten anhören, so auch von Christian Günter. © getty 9/10 Breits in der Nachspielzeit der ersten Hälfte musste ein Eintracht-Profi das Feld vorzeitig verlassen. Gelson Fernandes sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. © getty 10/10 Fußball gespielt wurde auch. Nils Petersen machte den Treffer des Tages in der 77. Minute und brachte den SCF somit auf den vierten Tabellenplatz.

Eintracht Frankfurt, News: Kevin-Prince Boateng reagiert auf Abraham-Rempler

Mit Christian Streich und Freiburgs Vincenzo Grifo hat sich Abraham mittlerweile versöhnt. Unterstützung kam nun auch aus Florenz: Kevin-Prince Boateng, in der Saison 2017/18 für die Adler tätig, schrieb auf Instagram: "Ein wahrer Adler fliegt (auch mal vom Platz). Jeder Mensch macht Fehler."

Eintracht Frankfurt, Termine: Testspiel gegen Sandhausen

Zwölf Nationalspieler haben den Verein für die Länderspielpause verlassen, sodass das Training bei der Eintracht am Montag gerade mal neun Feldspieler und zwei Torhüter aufwies. Dennoch hat der Verein für den Donnerstag ein Testspiel anberaumt: Zu Gast ist der SV Sandhausen, derzeit Achter der zweiten Liga. Gespielt wird ab 14 Uhr, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Zu sehen gibt es die Partie lediglich bei EintrachtTV.

Eintracht Frankfurt: Die kommenden Spiele