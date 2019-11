Bundesliga: Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute kommt es zur Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Wolfsburg. Alles rund ums Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream gibt's hier bei SPOX.

Eintracht Frankfurt gewann nur sechs der 34 Bundesliga-Duelle gegen den VfL Wolfsburg (elf Remis, 17 Niederlagen) - das sind 18 Prozent. Nur gegen Leipzig (14 Prozent) hat die SGE unter allen aktuellen Bundesligisten eine niedrigere Sieg-Quote.

Eintracht Frankfurt gegen VfL Wolfsburg: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die heutige Partie findet heute um 15.30 Uhr statt. Austragungsort ist die Comerzbank Arena in Frankfurt.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Daniel Siebert

Daniel Siebert Assistenten: Lasse Koslowski, Jan Seidel

Lasse Koslowski, Jan Seidel Vierter Offizieller: Martin Petersen

Martin Petersen VAR: Sven Jablonski

Sven Jablonski VAR-Assistent: Sascha Thielert

© getty

Bundesliga: Frankfurt vs. Wolfsburg heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte der Samstagsspiele der Bundesliga liegen bei Sky. Entsprechend ist auch diese Partie nur auf dem Pay-TV-Sender zu sehen, im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen. Neben der Übertragung im Fernsehen bietet Sky für seine Kunden auch einen Livestream an, der über SkyGo verfügbar ist.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff könnt Ihr dann die Highlights des Spiels auf DAZN sehen, wo auch die besten Szenen der anderen Bundesliga-Partien zur Verfügung stehen. Des Weiteren hat DAZN mehrere Live-Spiele der Bundesliga im Angebot.

Durch eine Kooperation mit Eurosport werden alle Freitags- und Montagsspiele sowie die fünf Sonntagsbegegnungen, die um 13.30 Uhr starten, live auf DAZN übertragen. Ein DAZN-Abo kostet monatlich 11,99 Euro oder 119,99 Euro als Jahresabo. Das Angebot kann im ersten Monat kostenlos getestet werden.

Frankfurt gegen Wolfsburg: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Für all diejenigen, die keine Möglichkeit haben werden, das Spiel live zu sehen, bietet SPOX einen Liveticker an. So könnt Ihr die Begegnung entweder in der Konferenz oder als Einzelspiel verfolgen und verpasst keine wichtige Szene.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Wolfsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Die Gastgeber aus Frankfurter müssen auf diese Spieler verzichten: Gelson Fernandes (Gelbrotsperre), David Abraham (Rotsperre), Marco Russ (Achillessehnenriss) und Kevin Trapp (Schulterverletzung).

Bei den Gästen aus Wolfsburg sind Koen Casteels, Admir Mehmedi und Xaver Schlager wieder im Kader. Casteels wird Ersatztorwart Pervan ablösen. Ignacio Camacho (Sprunggelenksprobleme) und Daniel Ginczek (Rückenverletzung).

Frankfurt: Rönnow - Toure, N'Dicka, Hinteregger - Da Costa, Rode, Hasebe, Sow, Kostic - Paciencia, Dost

Rönnow - Toure, N'Dicka, Hinteregger - Da Costa, Rode, Hasebe, Sow, Kostic - Paciencia, Dost Wolfsburg: Casteels - Tisserand, Brooks, Knoche - William, Arnold, Guillavogui, Roussillon - Klaus, Weghorst, Brekalo

Bundesliga: Die Tabelle vor der Partie