Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München heute im LIVETICKER

Am 10. Spieltag der Bundesliga empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern. Für Trainer Niko Kovac wäre ein überzeugender Auftritt seines FCB bei seinem Ex-Verein nach den zuletzt schwachen Vorstellungen enorm wichtig. Hier gibt es die Partie im LIVETICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

Vor Beginn: Die Eintracht hat sich unter der Woche im Pokal mit 2:1 beim FC St. Pauli durchgesetzt. Im eigenen Stadion haben die Mannen von Trainer Adi Hütter seit dem 19. September (0:3 in der Europa League gegen den FC Arsenal) nicht mehr verloren.

Vor Beginn: Nach den wenig überzeugenden Auftritten im Pokal in Bochum (2:1) und zuvor in der Liga gegen Union Berlin (2:1) stehen die Bayern unter Druck. Vor allem für den zuletzt kritisierten Trainer Niko Kovac wäre ein gutes Spiel seiner Bayern inklusive eines Dreiers in Frankfurt wichtig.

Vor Beginn: Herzlich Willkommen zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern.

SGE gegen FCB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Eintacht Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes, Rode - da Costa, Kostic - Kamada - Dost, Paciencia

Bank: Wiedwald, Chandler, Durm, Falette, Ndicka, Gacinovic, Kohr, Sow, Joveljic, Silva

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Bank: Früchtl, Hoffmann, Ulreich, Cuisance, Davies, Goretzka, Müller, Perisic, Tolisso

SGE - FC Bayern München: Die letzten Duelle

Von den letzten fünf Duellen konnte die Eintracht nur das Pokal-Finale 2018 für sich entscheiden.

Datum Wettbewerb Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 18.05.19 Bundesliga FC Bayern München Eintracht Frankfurt 5:1 22.12.18 Bundesliga Eintracht Frankfurt FC Bayern München 0:3 12.08.18 Supercup Eintracht Frankfurt FC Bayern München 0:5 19.05.18 DFB-Pokal FC Bayern München Eintracht Frankfurt 1:3 28.04.18 Bundesliga FC Bayern München Eintracht Frankfurt 4:1

Budesliga: Die Tabelle vor den Samstagsspielen

Die Bayern sind mit 18 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Mönchengladbach, die Eintracht liegt mit 14 Zählern auf Rang zehn.