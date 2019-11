BVB-Sportdirektor Michael Zorc über scheidenden Bayern-Präsident Hoeneß: "Großes Vorbild"

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich zum Ende der Präsidentschaft von Uli Hoeneß beim FC Bayern München geäußert und die Bedeutung des 67-Jährigen für Manager und Sportdirektoren hervorgehoben.

"Uli Hoeneß ist für alle Manager und Sportdirektoren ein großes Vorbild", sagte Zorc auf der Pressekonferenz des BVB vor dem Topspiel der Dortmunder beim deutschen Rekordmeister am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Die Pressekonferenz sei dennoch "nicht der richtige Rahmen" für etwaige Fragen, merkte Zorc an und beließ es daher bei dieser knappen Antwort.

Vielmehr forderte Zorc, dass sich die Mannschaft des BVB am kommenden Wochenende anders präsentieren solle als zuletzt bei Auswärtsspielen in München.

FC Bayern gegen BVB: Der letzte Kracher für Uli Hoeneß

Dort habe die Borussia mit Blick auf die Ergebnisse der letzten Jahre "eine reine Horror-Bilanz" vorzuweisen, gekrönt von der 0:5-Niederlage im vergangenen April, die den Dortmundern unterm Strich die Meisterschaft gekostet hatte. Seit April 2014 wartet der BVB auf einen Sieg in München, zuletzt kassierten die Dortmunder fünf Niederlagen in der Allianz Arena in Folge bei einem Torverhältnis von 3:22. "Wir müssen Männer-Fußball spielen. Wir müssen Kerle sein. Darum wird es gehen", forderte Zorc.

Für Hoeneß wird es am Samstag das letzte Aufeinandertreffen seines FC Bayern mit den Schwarzgelben in Amt und Würden sein. Der 67-Jährige wird kommende Woche bei der Jahreshauptversammlung nicht erneut für das Präsidentenamt kandidieren und somit auch den Vorsitz des Aufsichtsrats abgeben. Er behält jedoch einen Sitz im Aufsichtsrat. Hoeneß' Nachfolger soll der frühere Adidas-Chef Herbert Hainer werden.

BVB und die Horror-Bilanz beim FC Bayern München