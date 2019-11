BVB-Pressekonferenz mit Lucien Favre vor dem Spiel gegen Paderborn im LIVE-TICKER

Die Länderspielpause ist vorüber und für Borussia Dortmund steht nach dem 0:4-Debakel in München das nächste Bundesligaspiel an. Am Freitag sinnt der BVB gegen den SC Paderborn auf Wiedergutmachung (ab 20.15 live auf DAZN). Vor der Partie äußert sich Trainer Lucien Favre, Sportdirektor Michael Zorc wird hingegen überraschenderweise nicht anwesend sein.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

BVB-Pressekonferenz mit Lucien Favre im LIVE-TICKER

Vor Beginn: "Favre arbeitet auf Bewährung" titelte die Sport Bild am vergangenen Mittwoch und legte heute noch einmal nach.Das Blatt berichtete, dass Mario Götze seine Entscheidung, den im Sommer auslaufenden Vertrag beim BVB zu verlängern, auch vom Verbleib des Trainers abhängig mache, weil er unter Favre nur die Rolle des Edelreservisten hat. Gut möglich, dass Favre dazu und zu seinem Verhältnis zum Weltmeister von 2014 heute ein paar Fragen gestellt werden.

Vor Beginn: Doch damit nicht genug: Nachdem es in den vergangenen Wochen ergebnistechnisch und auch fußballerisch in Dortmund aufwärts ging, sind die kritischen Stimmen bezüglich Trainer Lucien Favre angesichts des Totalausfalls in München wieder lauter geworden - und das, obwohl Zorc den Trainer von jeglicher Mitschuld am 0:4 beim FCB freigesprochen hatte.

Vor Beginn: Knapp zwei Wochen ist es her, da gab sich BVB-Sportdirektor Zorc noch zuversichtlich und kämpferisch. Man sei überzeugt davon, die "Horror-Bilanz" in München aufzupolieren, hatte Zorc gesagt und "Männerfußball" gefordert. Was folgte, war jedoch das nächste schwarzgelbe Debakel beim FC Bayern. Ein Torschuss gelang dem BVB in München beim 0:4. Und so ist das Thema vor dem Heimspiel in Paderborn klar: Wie reagiert der BVB auf das erneute Debakel?

Vor Beginn: Herzlich willkommen aus Dortmund zur Pressekonferenz des BVB vor dem Heimspiel gegen den SC Paderborn. Beginn der PK ist für 13.45 Uhr geplant, anwesend ist wie üblich Lucien Favre, Sportdirektor Zorc wird hingegen nicht erscheinen. Das teilte der BVB knapp zwei Stunden vor Beginn der PK mit.

Bundesliga: BVB gegen SC Paderborn im TV und LIVE-STREAM sehen

Das Spiel am Freitagabend zwischen dem BVB und dem SC Paderborn wird weder im frei empfangbaren, noch im bezahlpflichtigen TV zu sehen sein. Der Pay-TV-Sender Sky und der Streamingdienst DAZN teilen sich seit Beginn der Saison die Übertragungsrechte an der Fußball-Bundesliga.

Beide Anbieter haben vereinbart, dass Sky nach wie vor die Samstagsspiele in der Einzeloption und der Konferenz zeigt, DAZN dafür jedoch alle Freitags- und Montagsspiele sowie die fünf frühen Sontaggspiele um 13.30 Uhr überträgt. Die Partie Borussia Dortmund gegen Paderborn wird daher ausschließlich bei DAZN zu sehen sein.

Ein Abonnement bei DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Die ersten 30 Tage nach Neuanmeldung sind darüber hinaus kostenlos. Hier könnt Ihr euch euren Gratismonat sichern.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause