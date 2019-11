BVB - News und Gerüchte: Maxi Gomez und Willian Jose Kandidaten bei der Stürmersuche?

Borussia Dortmund will im Winter offenbar auf dem Transfermarkt noch einmal nachlegen. Wie die Bild berichtet, sollen noch ein Defensivspieler und ein Stürmer kommen. Zwei Kandidaten aus Spanien sollen bereits unter Beobachtung stehen. Außerdem: Sven Mislintat bezeichnet Ex-Borusse Ousmane Dembele als "Bandit". Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.



BVB auf Stürmersuche? Offenbar zwei Kandidaten aus Spanien im Visier

Borussia Dortmund hat auf der Suche nach Alternativen im Sturmzentrum zum verletzungsanfälligen Paco Alcacer (13 verpasste Pflichtspiele in eineinhalb Jahren) offenbar zwei Spieler aus der Primera Division im Visier. Wie die Bild berichtet, sollen Maxi Gomez (FC Valencia) und Willian Jose (Real Sociedad) beim BVB auf der Beobachtungsliste stehen. Beide haben allerdings bei ihren Klubs langfristige Verträge bis 2024 unterschrieben,

Der 23 Jahre alte Gomez ist bei Valencia absoluter Stammspieler und steht nach zwölf Ligaspielen bei fünf Treffern. Gleiches gilt auch für Willian Jose, der mit 1,89 Metern noch drei Zentimeter größer ist als Gomez, allerdings auch schon vier Jahre älter ist.

Am Dienstag hatte das Blatt unter Berufung auf eigene Informationen berichtet, dass die Schwarzgelben im Winter noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen wollten. Im Fokus dabei: ein klassischer Stoßstürmer, körperlich stark und mit Gardemaß.

Der BVB will einerseits die Offensive flexibler gestalten, andererseits verhindern, dass die offensiven Mittelfeldspieler wie Mario Götze, Julian Brandt, Thorgan Hazard, Marco Reus oder Jacob Bruun Larsen als falsche Neun in ungewohnter Position auflaufen müssen. Neben einem Stürmer soll nach Bild-Angaben auch noch ein "Defensiv-Spezialist" auf der Wunschliste der Dortmunder stehen

Bereits im Sommer soll es Gedankenspiele beim BVB bezüglich eines weiteren Stürmers gegeben haben, allerdings hatte Trainer Lucien Favre - bekanntermaßen kein Freund des klassischen Stürmer-Bullen - gesagt, dass die Alternativen zu Alcacer im Kader groß genug seien: "Wenn ich auf unsere Spieler schaue, dann können Mario Götze und Paco Alcacer vorne spielen. Thorgan Hazard und Jacob Bruun Larsen können das auch."

BVB im Winter offenbar auf Stürmersuche: Das sind die möglichen Kandidaten © getty 1/27 Der BVB begibt sich im Winter offenbar doch noch einmal auf Stürmersuche. Das berichtet die Bild-Zeitung am Dienstag. SPOX erklärt, warum das durchaus nachvollziehbar wäre, und welche Kandidaten sich anbieten könnten. © getty 2/27 Harmlos und ohne Durchschlagskraft gegen Inter Mailand beim 0:2, nur ein Torschuss beim 0:4 gegen den FC Bayern, auch bei den zwei Siegen gegen Borussia Mönchengladbach ohne Esprit in der Offensive. Hat der BVB ein Sturmproblem? © getty 3/27 Jein. Der BVB ist im Angriff an sich qualitativ mit Brandt, Sancho, Alcacer, Reus, Hazard, Götze und Bruun Larsen sehr gut besetzt. Fällt Alcacer allerdings wie zuletzt häufig aus, muss ein offensiver Mittelfeldspieler als falsche Neun auflaufen. © getty 4/27 In dieser Rolle überzeugten zuletzt weder Brandt, noch Götze, noch Bruun Larsen und die BVB-Offensive krankte daran merklich. Schon im Sommer soll es Überlegungen gegeben haben, einen weiteren echten Stürmer zu holen. © getty 5/27 Damals gab es Einwände von Lucien Favre. "Natürlich kann man immer darüber diskutieren, es geht aber auch immer über Verfügbarkeiten und Möglichkeiten", hatte Sportdirektor Zorc zu der Stürmer-Thematik erst kürzlich gesagt. © getty 6/27 Nach Bild-Informationen soll nun aber nach einem weiteren Stürmer im Winter gesucht werden. Und dass, obwohl Trainer Favre bekanntermaßen nicht unbedingt ein Fan des klassischen Stürmer-Bullen ist. Das musste in Gladbach schon Luuk de Jong erfahren. © getty 7/27 Allerdings zeigt das Beispiel Mario Balotelli auch, dass Favre es durchaus auszuloten weiß, einen klassischen, nicht sehr lauffreudigen und dazu körperlich großen und robusten Mittelstürmer erfolgreich einzubauen (43 Tore unter Favre in Nizza). © getty 8/27 WILLIAN JOSE: Der groß gewachsene Angreifer (1,89 m) von Real Sociedad soll laut einem Bericht der Bild auf der Beobachtungsliste des BVB stehen. Der 27-Jährige traf in dieser Saison in 13 Spielen bereits fünfmal. © getty 9/27 MAXIMILIANO GOMEZ: Auch der Angreifer des FC Valencia soll laut der Bild auf der Liste des BVB stehen. Gomez wechselte erst im Sommer nach Valencia und etablierte sich als Torgarant, von daher ist es fraglich, ob er eine Freigabe erhalten würde. © getty 10/27 MARIO MANDZUKIC: Er wäre so eine Balotelli-Nizza-Lösung. Bei Juventus wurde der Kroate von Sarri aussortiert, machte noch kein einziges Spiel, durfte nicht einmal mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Mandzukic wird Juve wohl sehr sicher verlassen. © getty 11/27 Die Frage ist - wohin? Manchester United gilt als heißer Kandidat, auch Sevilla und West Ham United sind interessiert. Mandzukic bevorzugt offenbar eine Rückkehr zum FC Bayern, allerdings sei der deutsche Rekordmeister nicht darum bemüht. © getty 12/27 Der BVB wurde in den vergangenen zwei Sommertransferperioden mit dem Vizeweltmeister von 2018 in Verbindung gebracht. Mit 1,90 Metern und seiner Erfahrung wäre er durchaus eine Bereicherung. Die Ablöse würde sich wohl auf 5 Mio. Euro belaufen. © getty 13/27 ERLING BRAUT HAALAND: Er ist der absolute Shootingstar bei RB Salzburg. 26 Tore in 18 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Der 19 Jahre alte und 1,94 Meter große Norweger weckt international Begehrlichkeiten. © getty 14/27 Bereits Mitte September berichtete 90min.com, dass der BVB Favorit auf eine mögliche Verpflichtung sei. Zuletzt berichtete Sky jedoch, dass Haaland einen RB-internen Wechsel nach Leipzig erwäge. © getty 15/27 Ein Wintertransfer zum BVB ist auch aufgrund der namhaften Konkurrenz sehr unwahrscheinlich. Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern, Manchester United, Real Madrid und der FC Barcelona die Fühler nach Haaland ausstrecken. © getty 16/27 OLIVIER GIROUD: Magere 211 Minuten stand der Franzose bislang für Chelsea in dieser Saison auf dem Platz. "Ich akzeptiere das nicht", sagte Giroud erst kürzlich. Chelsea soll nach Guardian-Angaben bereit sein, den 33-Jährigen im Winter abzugeben. © getty 17/27 Giroud misst 1,94 Meter, ist athletisch und durchsetzungsstark, gilt fußballerisch aber als limitiert und ist nicht der Schnellste. Er würde das BVB-Offensivspiel zwar variabler machen, fraglich ist nur, ob Favre mit ihm etwas anfangen kann. © getty 18/27 Konkrete Gerüchte über einen sich anbahnenden Wechsel zum BVB gibt es aktuell nicht. Allerdings warb der BVB bereits im Januar 2018 um Giroud. "Der BVB wollte mich für sechs Monate ausleihen, aber das wollte ich nicht", erklärte er. © getty 19/27 Giroud verließ den FC Arsenal damals in Richtung des Stadt-Rivalen Chelsea, Dortmund lieh hingegen Michy Batshuayi als Aubameyang-Ersatz aus. Aktuell sollen mehrere Ligue-1-Klubs, Crystal Palace und West Ham United Interesse an Giroud haben. © getty 20/27 MARIANO DIAZ: Spielt unter Zidane bei Real Madrid überhaupt keine Rolle, stand sogar erst einmal im Kader der Königlichen. Ein Abschied aus der spanischen Hauptstadt gilt als sehr wahrscheinlich. Anfang September soll er Schalke 04 abgesagt haben. © getty 21/27 Wie das Portal OKDiario berichtet, soll auch der BVB nun über eine Verpflichtung des Stürmers nachdenken. Eine Option sei ein Leihgeschäft bis Saisonende. Vorteil BVB: Die Beziehungen zu Real sind bestens, wie die Hakimi-Leihe bereits bewies. © getty 22/27 DRIES MERTENS: Sein Vertrag beim SSC Neapel läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung stocken, weil Topverdiener Mertens wohl Gehaltskürzungen hinnehmen müsste. Sollte es zu keiner Einigung kommen, … © getty 23/27 … sollen laut Transferguru Di Marzio zahlreiche Klubs Schlange stehen, darunter auch der BVB. Zuletzt berichtete die Gazzetta dello Sport jedoch, dass sich Mertens bereits für einen ablösefreien Wechsel zu Inter Mailand im Sommer entschieden habe. © getty 24/27 Mertens, der seit 2013 bei Napoli spielt und in 297 Partien 116 Mal traf, wäre mit 1,69 Meter Körpergröße ohnehin nicht der klassische Mittelstürmer, den der BVB angeblich sucht. © getty 25/27 ODSONNE EDOUARD: 21 Jahre jung, 1,87 Meter groß, 12 Tore in 24 Spielen für Celtic in dieser Saison. Edouard kommt aus der Jugend von PSG und dreht seit zwei Jahren bei den Schotten mächtig auf (45 Tore und 24 Vorlagen in 105 Spielen). © getty 26/27 Wie der Guardian bereits im September berichtete, soll der BVB neben einigen Serie-A-Klubs um den Franzosen werben. Auch Sky behauptet, dass die Schwarzgelben Edouard gescoutet hätten. Ein Wechsel im Winter soll jedoch überhaupt kein Thema sein. © imago images 27/27 STEFFEN TIGGES: 21 Jahre jung, 1,95 Meter groß und die interne Lösung. Tigges hatte beim BVB II einen starken Saisonstart (6 Tore in den ersten 8 Spielen), hat seitdem aber mit Ladehemmung zu kämpfen und ist seit zwei Monaten ohne Torerfolg.

Neben Maxi Gomez und Willian Jose kursiert auch immer wieder der Name Mario Mandzukic in Dortmund, an dem der BVB nach Bild-Angaben bereits zweimal interessiert gewesen sein soll. Dass der BVB von einem Transfer absah, sei von den Verantowrtlichen als Fehler analysiert worden.

Der Vertrag des Kroaten bei Juventus läuft aktuell zwar noch bis 2021, allerdings ist Mandzukic bei Trainer Maurizio Sarri in Ungnade gefallen, wurde nicht in den Champions-League-Kader nominiert und durfte zuletzt nicht einmal mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Die Zeichen stehen demnach klar auf Trennung im Winter. Allerdings soll es bereits erhebliches Interesse aus der Premier League geben. Manchester United plant Informationen von The Athletic zufolge einen Januartransfer.

BVB: Ex-Chefscout Mislintat bezeichnet Ousmane Dembele als "Bandit"

Sven Mislintat, ehemaliger Chefscout von Borussia Dortmund, hat sich in einem Interview mit der Welt über die Zwiespältigkeit des Charakters von Ex-BVB-Spieler Ousmane Dembele geäußert und diesen als "Bandit" bezeichnet.

"Ousmane ist in gewisser Weise ein Bandit. Wenn man ihn versteht und unterstützt, geht er für einen durchs Feuer. Er nutzt auf dem Platz jeden Raum, um Spiele zu gewinnen", sagte Mislintat. Im Umkehrschluss bedeute das aber auch, "dass er, wenn er zu Barca will, auch alles dafür tut um dorthin zu kommen".

Dembele war im Sommer 2017 dem BVB-Training ferngeblieben, um einen Wechsel zum FC Barcelona zu erzwingen. Infolgedessen wurde der Franzose von der Borussia suspendiert, aber anschließend dennoch für rund 105 Millionen Euro zu den Katalanen transferiert.

"Was hätte ich sonst machen sollen? Barcelona ein zweites Mal absagen sollen? Das wäre für mich unmöglich gewesen", begründete der 22-Jährige vor gut einem Jahr sein Handeln. Auch bei Barca sorgte Dembele jedoch durch Undiszipliniertheiten für einige negative Schlagzeilen. In der laufenden Saison kam er in der Liga bis dato aufgrund einer Oberschenkelverletzung und einer Sperre nach einer Tätlichkeit lediglich dreimal zum Einsatz.

Neben seiner Charakterisierung Dembeles kritisierte Mislintat außerdem, dass talentierte Spieler in Deutschland, "die möglicherweise einen schwierigen Charakter haben und auch mal über die Stränge schlagen", kaum eine Chance hätten, "es nach ganz oben zu schaffen". Nach Auffassung der Verantwortlichen seien diese Spieler nicht gut für die Gruppe: "Aber oftmals sind genau diese Typen Gewinnertypen."

