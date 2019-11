BVB - News und Gerüchte: Julian Brandt mit Generalkritik nach Bayern-Debakel

Julian Brandt hat die Art und Weise des Auftretens von Borussia Dortmund bei der 0:4-Pleite beim FC Bayern München scharf kritisiert. Sky kündigt Entschädigungen für von der Livestream-Panne während des Topspiels betroffene Kunden an.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund.

BVB-Debakel beim FC Bayern? Brandt: "Art und Weise war schwierig"

Julian Brandt hat sich am Rande seiner Ankunft bei der deutschen Nationalmannschaft in Düsseldorf noch einmal zum 0:4-Debakel von Borussia Dortmund beim FC Bayern München am vergangenen Samstag geäußert und mit Kritik nicht gespart.

"Dass wir verloren haben, kommt vor. Das ist okay für mich. Aber die Art und Weise war schwierig, zu verdauen", sagte Brandt. Der BVB hatte im Topspiel in München harm- und hilflos gewirkt und war über 90 Minuten die klar unterlegene Mannschaft. Nur ein einziges Mal schossen die Dortmunder auf das Tor von Manuel Neuer.

"Keine Mannschaft ist perfekt. Dass man schlechte Tage hat, ist okay. Aber es war schon echt nicht so gut, was wir da gespielt haben", sagte der 23-Jährige, der nach einer schwierigen Anfangsphase bei den Schwarzgelben zuletzt immer besser in Fahrt kam. Auf seinen siegbringenden Doppelpack gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal folgte in der Champions League bei der furiosen Aufholjagd gegen Inter Mailand drei Tage vor dem Spiel in München der nächste Brandt-Treffer.

© getty

Warum der BVB leistungstechnisch zwischen den Spielen gegen Inter und die Bayern eine derartige Diskrepanz aufweise, wisse er nicht. Für Brandt steht jedoch fest, dass die Dortmunder in München "komplett nicht da gewesen" seien. "Es hat alles gefehlt. Der Mut, die Aggressivität vorne draufzugehen, in die Zweikämpfe zu gehen. Wenn du diese Basisdinge nicht hast, brauchst du in München nicht anzutreten. Dafür sind sie zu gut."

Nach der Pleite gegen den FCB beträgt der Abstand von Borussia Dortmund auf die Tabellenspitze vor der Länderspielpause bereits sechs Punkte. Ende November geht es für den BVB in der Bundesliga am Freitagabend gegen den SC Paderborn weiter. Anschließend gastieren die Dortmunder zum Champions-League-Kracher beim FC Barcelona.

BVB gegen FC Bayern: Sky will Kunden für Streaming-Panne entschädigen

Nach zahlreichen Ausfällen und Beschwerden bezüglich der von Sky für das Bundesliga-Topspiel zwischen Bayern und Dortmund bereitgestellten Livestreams, hat sich das Unternehmen dazu entschieden, betroffene Kunden zu entschädigen.

Am Samstag sahen Sky-Go-Nutzer statt der ersten Halbzeit lediglich eine Fehlermeldung. Erst Mitte der zweiten Halbzeit funktionierte der Live-Stream des Pay-TV-Senders wieder einwandfrei. Kunden, die für das Spiel extra ein Sky-Wochenticket gekauft hatten, erhalten ab dem 3. November den Kaufpreis zurück.

Betroffene Kunden, die ein Supersport-Monatsticket erworben hatten oder Sky Go genutzt hatten, erhalten zum Ausgleich zusätzlichen Sky-Content oder nennenswerte Rabatte. Das Unternehmen hatte sich bereits am Sonntag bei den betroffenen Nutzern entschudligt.

Sky Go, Lewandowski und "Flick mas": Die besten Netzreaktionen zu FC Bayern gegen BVB © getty 1/12 Sky-Ausfall, Lewandowski-Tore und ein BVB, der in München trotz "Männer-Fußball"-Ansage wieder unter die Räder kommt: Das Topspiel zwischen den Bayern und Dortmund bot wieder allerhand Gesprächsstoff. SPOX zeigt die besten Netzreaktionen zur Partie. © twitter.com/fums_magazin 2/12 Eine Stunde lang liefen die Vorberichte beim Pay-TV-Sender Sky wie geschmiert. Und dann? NICHTS! Sky Go und Sky Ticket fielen über die gesamte Dauer der ersten Halbzeit aus - und Fans schauten in die Röhre. Sky am Limit oder so ähnlich... © twitter.com/pflore 3/12 Während der TV-Sender mit technischen Problemen zu kämpfen hatte, bekam diese auch der BVB, der überhaupt keine Schnitte gegen den FC Bayern sah. © twitter.com/BananenTorj 4/12 Dabei hatte sich der BVB vor dem Spiel darauf eingeschworen, "Männer-Fußball" spielen zu wollen. Was von der großen Ankündigung übrig blieb? © twitter.com/BoissereeC 5/12 Stattdessen folgte ein erneut sehr harmloser und zahnloser Auftritt in der Allianz Arena. Von Männern - so diskutabel die Aussage von Zorc auch für einige war - keine Spur. © twitter.com/Eurosport_DE 6/12 Und während der BVB noch in der Pubertät steckte, machte Robert Lewandowski einfach das, was er am besten kann: Tore schießen. Vielleicht hätte sich der BVB Tipps beim VfL Bochum abholen sollen. Dort weiß man, wie Lewandowski zu verteidigen ist. © twitter.com/msportblog 7/12 Dass der Pole nicht nur Tore schießen, sondern auch richtig gut kicken kann, ist bekannt, sorgt aber nicht selten für offene Münder. "Ist da die 112? Ich wollte einen Ball wie Lewandowski annehmen und habe da jetzt ein Problem..." © twitter.com/BananenTorj 8/12 Zur Halbzeit war es das 22. Tor des Polen, das auch den ergebnistechnischen Unterschied zwischen dem FCB und dem BVB machte. Auf Twitter kursierten erste Tipps für den BVB, wie das Ruder noch herumzureißen ist. © twitter.com/pflore 9/12 Doch während dieses Konzept für Sky-Kunden irgendwann im Laufe der 2. Halbzeit aufging, zerfiel der BVB in München erneut in seine Einzelteile. Die beste Nachricht: Gegen Frankfurt (5:1-Sieg gegen Bayern) hätte es noch dicker kommen können. © twitter.com/chiquitaflanke 10/12 4:0 hieß es am Ende für die Bayern. Dass bei Sky Beschwerden eingingen, man zeige gerade eine Wiederholung statt des Live-Spiels, liegt da auf der Hand. 6 Spiele, 6 Niederlagen, 3:26 Tore. So lautet die BVB-Bilanz nun seit 2014 bei Ligaspielen in München. © twitter.com/11freunde_de 11/12 Während sich der BVB nach der erneuten Blamage in München also wieder einiges anhören lassen muss, ist beim FC Bayern die Welt nach zwei Siegen offenbar wieder in Ordnung. In diesem Sinne: Flick mas! © twitter.com/fums_magazin 12/12 Für Mats Hummels nahm die Rückkehr nach München dann noch einen ganz bitteren Verlauf. Erst war er der mit Abstand beste Dortmunder, der sich vergeblich gegen das Debakel stemmte, dann traf er noch ins eigene Netz. Kein Grund zu jubeln.

BVB-Spielplan bis zur Winterpause