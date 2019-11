BVB - News und Gerüchte: Trainer Favre in der Kritik - Funkel sieht Verantwortung bei Spielern

In der schwelenden Debatte um den in der Kritik stehenden Lucien Favre hat Friedhelm Funkel eine Lanze für seinen Trainerkollegen bei Borussia Dortmund gebrochen. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schärft das Profil des Stürmers, der im Winter möglicherweise noch kommen könnte.

Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um den BVB.

BVB-Trainer Favre in der Kritik: "Spieler haben viel, viel größere Verantwortung"

Fortuna Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel hat in der Debatte um den beim BVB in der Kritik stehenden Lucien Favre eine Lanze für seinen Trainerkollegen gebrochen. "Die Spieler sind in einer viel, viel größeren Verantwortung als der Trainer, denn sie haben in einigen Spielen nicht das abgerufen, was man von ihnen erwartet", sagte Funkel am Montagabend bei RTL Nitro.

"Immer nur die Schuld dem Trainer zu geben, das ist einfach nicht richtig", erklärte Funkel und verwies auf die große Qualität des BVB-Kaders und die individuelle Klasse der Dortmunder Spieler, die "erwachsen" und "teilweise Weltklasse" seien und nun "einfach eine bessere Leistung bringen" müssten.

Dennoch wackelt der Trainerstuhl von Favre nach der derben Niederlage gegen den FC Bayern (0:4) und dem blamablen Auftritt gegen Paderborn bedenklich. Auf der Mitgliederversammlung des BVB am vergangenen Sonntag wurde die Mannschaft teilweise mit Pfiffen und "Schämt euch"-Rufen empfangen, kurz darauf sprach Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Favre trotz der anhaltenden sportlichen Krise das Vertrauen aus.

BVB-Transfernews: Watzke schärft Profil des gesuchten zweiten Stürmers

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat das Profil eines möglichen zweiten Stürmers geschärft. "Vielleicht von einer etwas anderen Statur", sagte Watzke am Montag auf der Aktionärsversammlung der Dortmunder bezüglich der sich im Winter anbahnenden Suche nach einer Verstärkung im Sturmzentrum.

Dort hat der BVB in Paco Alcacer zwar einen treffsicheren, aber auch verletzungsanfälligen und verhältnismäßig kleinen Angreifer (1,75 Meter). Darüber hinaus ist er die einzige nominelle Sturmspitze im Kader des BVB. Als Alcacer in den vergangenen Wochen erneut ausfiel, mussten die offensiven Mittelfeldspieler Julian Brandt, Mario Götze, Marco Reus und Jacob Bruun Larsen als falsche Neun aushelfen, ohne dabei jedoch zu überzeugen.

Auf der Mitgliederversammlung am Sonntag bedauerte Watzke, dass der BVB im Sturmzentrum nicht bereits im Sommer auf dem Transfermarkt tätig geworden ist. ""Wir hätten eine zweite Neun verpflichten sollen. Das haben wir falsch analysiert - aber mehr als das einzugestehen, können wir nicht machen", sagte der 60-Jährige. Die möglichen Kandidaten, die für den BVB zu haben wären, im Überblick.

Watzke bestätigt Dortmunds Stümersuche: Das sind die möglichen Kandidaten © getty 1/22 Hans-Joachim Watzke hat auf der Jahreshauptversammlung des BVB Versäumnisse in Sachen Transfers eingeräumt. "Wir hätten eine zweite Nummer neun verpflichten müssen. Das haben wir nicht getan. Das war falsch", sagte der Dortmund-Boss. © getty 2/22 Zuvor hatte schon die Bild berichtet, dass der BVB nach einem weiteren Stürmer im Winter sucht. Und das, obwohl Trainer Favre bekanntermaßen nicht unbedingt ein Fan des klassischen Stürmer-Bullen ist. Das musste in Gladbach schon Luuk de Jong erfahren. © getty 3/22 Allerdings zeigt das Beispiel Mario Balotelli auch, dass Favre es durchaus auszuloten weiß, einen klassischen Mittelstürmer erfolgreich einzubauen (43 Tore unter Favre in Nizza). Wir zeigen Euch die möglichen Kandidaten, über die spekuliert wird. © getty 4/22 OLIVIER GIROUD: Magere 211 Minuten stand der Franzose bislang für Chelsea in dieser Saison auf dem Platz. "Ich akzeptiere das nicht", sagte Giroud erst kürzlich. Chelsea soll nach Guardian-Angaben bereit sein, den 33-Jährigen im Winter abzugeben. © getty 5/22 Giroud misst 1,94 Meter, ist athletisch und durchsetzungsstark, gilt fußballerisch aber als limitiert und ist nicht der Schnellste. Er würde das BVB-Offensivspiel zwar variabler machen, fraglich ist nur, ob Favre mit ihm etwas anfangen kann. © getty 6/22 Laut dem Mirror soll der BVB ein Auge auf Giroud geworfen haben und einen Januar-Transfer anstreben. Rund 7 Millionen Euro Ablöse sollen die Blues wohl fordern. Dem Daily Express zufolge sind auch Inter Lyon, Marseille und Montepellier interessiert. © getty 7/22 WILLIAN JOSE: Der groß gewachsene Angreifer (1,89 m) von Real Sociedad soll laut einem Bericht der Bild auf der Beobachtungsliste des BVB stehen. Der 27-Jährige traf in dieser Saison in 13 Spielen bereits fünfmal. © getty 8/22 MAXIMILIANO GOMEZ: Auch der Angreifer des FC Valencia soll laut der Bild auf der Liste des BVB stehen. Gomez wechselte erst im Sommer nach Valencia und etablierte sich als Torgarant, von daher ist es fraglich, ob er eine Freigabe erhalten würde. © getty 9/22 MARIO MANDZUKIC: Er wäre so eine Balotelli-Nizza-Lösung. Bei Juventus wurde der Kroate von Sarri aussortiert, machte noch kein einziges Spiel, durfte nicht einmal mehr am Mannschaftstraining teilnehmen. Mandzukic wird Juve wohl sehr sicher verlassen. © getty 10/22 Die Frage ist - wohin? Manchester United gilt als heißer Kandidat, auch Sevilla und West Ham United sind interessiert. Mandzukic bevorzugt offenbar eine Rückkehr zum FC Bayern, allerdings sei der deutsche Rekordmeister nicht darum bemüht. © getty 11/22 Der BVB wurde in den vergangenen zwei Sommertransferperioden mit dem Vizeweltmeister von 2018 in Verbindung gebracht. Favre erklärte zuletzt jedoch gegenüber der Bild, dass er an Mandzukic zweifele. Als Grund nannte er dessen Alter (33). © getty 12/22 ERLING BRAUT HAALAND: Er ist der absolute Shootingstar bei RB Salzburg. 26 Tore in 18 Pflichtspielen sprechen eine deutliche Sprache. Der 19 Jahre alte und 1,94 Meter große Norweger weckt international Begehrlichkeiten. © getty 13/22 Bereits Mitte September berichtete 90min.com, dass der BVB Favorit auf eine mögliche Verpflichtung sei. Zuletzt berichtete Sky jedoch, dass Haaland einen RB-internen Wechsel nach Leipzig erwäge. © getty 14/22 Ein Wintertransfer zum BVB ist auch aufgrund der namhaften Konkurrenz sehr unwahrscheinlich. Neben dem BVB sollen auch der FC Bayern, Manchester United, Real Madrid und der FC Barcelona die Fühler nach Haaland ausstrecken. © getty 15/22 MARIANO DIAZ: Spielt unter Zidane bei Real Madrid überhaupt keine Rolle, stand sogar erst einmal im Kader der Königlichen. Ein Abschied aus der spanischen Hauptstadt gilt als sehr wahrscheinlich. Anfang September soll er Schalke 04 abgesagt haben. © getty 16/22 Wie das Portal OKDiario berichtet, soll auch der BVB nun über eine Verpflichtung des Stürmers nachdenken. Eine Option sei ein Leihgeschäft bis Saisonende. Vorteil BVB: Die Beziehungen zu Real sind bestens, wie die Hakimi-Leihe bereits bewies. © getty 17/22 DRIES MERTENS: Sein Vertrag beim SSC Neapel läuft im Sommer aus, Gespräche über eine Verlängerung stocken, weil Topverdiener Mertens wohl Gehaltskürzungen hinnehmen müsste. Sollte es zu keiner Einigung kommen, … © getty 18/22 … sollen laut Transferguru Di Marzio zahlreiche Klubs Schlange stehen, darunter auch der BVB. Zuletzt berichtete die Gazzetta dello Sport jedoch, dass sich Mertens bereits für einen ablösefreien Wechsel zu Inter Mailand im Sommer entschieden habe. © getty 19/22 Mertens, der seit 2013 bei Napoli spielt und in 297 Partien 116 Mal traf, wäre mit 1,69 Meter Körpergröße ohnehin nicht der klassische Mittelstürmer, den der BVB angeblich sucht. © getty 20/22 ODSONNE EDOUARD: 21 Jahre jung, 1,87 Meter groß, 12 Tore in 24 Spielen für Celtic in dieser Saison. Edouard kommt aus der Jugend von PSG und dreht seit zwei Jahren bei den Schotten mächtig auf (45 Tore und 24 Vorlagen in 105 Spielen). © getty 21/22 Wie der Guardian bereits im September berichtete, soll der BVB neben einigen Serie-A-Klubs um den Franzosen werben. Auch Sky behauptet, dass die Schwarzgelben Edouard gescoutet hätten. Ein Wechsel im Winter soll jedoch überhaupt kein Thema sein. © imago images 22/22 STEFFEN TIGGES: 21 Jahre jung, 1,95 Meter groß und die interne Lösung. Tigges hatte beim BVB II einen starken Saisonstart (6 Tore in den ersten 8 Spielen), hat seitdem aber mit Ladehemmung zu kämpfen und ist seit zwei Monaten ohne Torerfolg.

