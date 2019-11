Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen heute im LIVE-TICKER

Den Sonntag an diesem Bundesliga-Wochenende eröffnet Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Hier könnt ihr die Partie des 11. Spieltags im Live-Ticker verfolgen.

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen heute im LIVE-TICKER - Vor Beginn

Vor Beginn: Von solchen Ergebnissen kann Werder aktuell nur träumen. Die Hanseaten liegen mit nur zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz auf dem zwölften Tabellenrang. Um nicht weiter abzurutschen, wäre ein Dreier also Gold wert. Die Hoffnungen werden dabei allen voran auf Shootingstar Milot Rashica ruhen.

Vor Beginn: Die Mannschaft von Marco Rose dürfte das mit einigem Selbstbewusstsein im Rücken angehen. Denn schließlich läuft es nicht nur in der Bundesliga sehr gut, auch in der Europa League feierte Gladbach unter der Woche einen Sieg (2:1 gegen AS Rom).

Vor Beginn: Am Samstag haben RB Leipzig und FC Bayern mit Siegen Boden auf Borussia Mönchengladbach gutgemacht. Doch die Fohlen können heute kontern und den alten Vorsprung wieder herstellen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Live-Ticker der Partie zwischen Mönchengladbach und Bremen, die zu ungewohner Uhrzeit um 13.30 Uhr beginnt.

Gladbach - Bremen: Voraussichtliche Aufstellungen

Die offiziellen Aufstellungen werden rund eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben. Die ersten Elf beider Teams könnten aber wie folgt aussehen:

Gladbach: Sommer - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lainer, Neuhaus, Kramer, Hofmann, Wendt - Herrmann, Thuram

Sommer - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lainer, Neuhaus, Kramer, Hofmann, Wendt - Herrmann, Thuram Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Toprak, Friedl - Eggestein, Sahin, Klaassen, Osako - Bittencourt, Rashica

Borussia Mönchengladbach - Werder Bremen heute im TV und Livestream

Aufgrund der aktuellen Rechtevereinbarung in der Bundesliga zeigt DAZN die frühe Sonntagspartie in seinem Livestream. Los geht die Übertragung kurz vor Spielbeginn mit Moderator Alex Schlüter und Experte Jonas Hummels. Kommentieren wird das Duell dann Marco Hagemann.

Bundesliga-Tabelle am 11. Spieltag

Gladbach bleibt auch bei einer Niederlage Spitzenreiter.