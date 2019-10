FC Bayern - Niko Kovac schwärmt von Philippe Coutinho: "Er tanzt förmlich mit dem Ball"

Trainer Niko Kovac vom FC Bayern München hat sich vor dem Champions-League-Spiel bei Tottenham (Dienstag, 21 Uhr live auf DAZN) beeindruckt von Sommer-Neuzugang Philippe Coutinho gezeigt.

"Er ist am Ball so inspiriert. Es ist unglaublich, was er mit dem Ball macht. Er tanzt förmlich mit dem Ball", sagte der 47-Jährige im Vorfeld der Champions-League-Begegnung in London bei DAZN.

Kovac schwärmte weiter: "Er sieht Sachen, die sehen andere nicht. Er ist ein Spieler, der genau weiß, wo er sich hinzubewegen hat und wie er seine Mitspieler einsetzen muss."

Auch Serge Gnabry war voll des Lobes für seinen neuen Teamkollegen. "Wenn man einen solchen Spieler in den eigenen Reihen hat, macht es Sinn, ihm ganz oft den Ball zu geben", erklärte der Nationalspieler im Gespräch mit DAZN und ergänzte: "Deshalb ist er enorm wichtig für uns und wird uns sicherlich noch weiterhelfen."

Coutinho hatte beim 4:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln überzeugt und zudem per Elfmeter seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielt. Am vergangenen Wochenende legte er in Paderborn ein weiteres Tor nach.

Der Brasilianer war Mitte August auf Leihbasis vom FC Barcelona zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Im Anschluss an die Saison besitzen die Bayern eine Kaufoption, die sich auf 120 Millionen Euro beläuft.