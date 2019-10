VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfsburg und FC Augsburg bestreiten heute das frühe Sonntagsspiel. Wann und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream sowie im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Der VfL Wolfsburg ist zusammen mit Juventus Turin noch die letzte verbliebene Mannschaft aus Europas Top-5-Ligen, die noch kein Pflichtspiel in dieser Saison verloren hat. Heute versucht der FC Augsburg, die Serie zu stoppen.

VfL Wolfsburg vs. FC Augsburg: Anpfiff, Ort, Schiedsrichter

Die Begegnung zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg steigt am heutigen Sonntag um 15.30 Uhr. Am Abend (18 Uhr) schließen Borussia Mönchengladbach und Eintracht Frankfurt den neunten Spieltag der Bundesliga ab.

Austragungsort ist die Volkswagen Arena in Wolfsburg, die 2002 eröffnet wurde. Das Stadion bietet 30.000 Zuschauern einen Platz. Schiedsrichter Tobias Stieler wird die Partie, mit Hilfe von seinen Assistenten Dr. Matthias Jöllenbeck, Christian Gittelmann und Christof Günsch bewachen. Als Videoschiedsrichter fungieren Tobias Welz und Marcel Pelgrim.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg heute live im TV und Livestream

VfL Wolfsburg gegen FC Augsburg wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Stattdessen zeigt der Pay-TV-Sender Sky, der sich in dieser Saison die Rechte an der Bundesliga mit DAZN teilt, die Partie live in voller Länge. Darüber hinaus bietet der Bezahlsender zwei Optionen an, die Begegnung im Livestream zu sehen - entweder via SkyGo oder mit dem SkyTicket.

Wer kein Sky-Kunde ist, muss sich nur 40 Minuten gedulden. Dann hat DAZN die Highlights für Euch parat. Der Streamingdienst zeigt seit dieser Saison alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga sowie die Partien am Sonntag um 13.30 Uhr live. Zudem hat DAZN auch die Champions League, alle Spiele der Europa League, die Serie A, Ligue 1 sowie LaLiga live.

Bundesliga: Wolfsburg gegen Augsburg heute im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Spiel live zu sehen, wollt aber immer auf dem neusten Stand bleiben, ist SPOX die richtige Adresse für Euch. In unserem Liveticker verpasst ihr keine wichtigen Szenen. Hier geht's zum Liveticker.

Wolfsburg - Augsburg: Die voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Teams auflaufen:

VfL: Pervan - Tisserand, Bruma, Mbabu - William, Arnold, Guilavogui, Roussillon - Joa Victor, Weghorst, Brekalo

Pervan - Tisserand, Bruma, Mbabu - William, Arnold, Guilavogui, Roussillon - Joa Victor, Weghorst, Brekalo FCA: Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Khedira, Oxford, Moravek - Richter, Finnbogason, Vargas

Bundesliga: Die Tabelle vor den Sonntagsspielen

So sieht die Tabelle der Bundesliga nach den Samstagsspielen aus: