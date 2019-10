Stimmen und Reaktionen zu den Samstagsspielen - Kovac kritisiert Tolisso: "Dann passiert nichts"

Wie reagierten die Spieler und Verantwortungsträger des FC Bayern München und von Borussia Dortmund auf die enttäuschenden Ergebnisse? Die Stimmen und Reaktionen im Überblick.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Wir haben es nicht geschafft, das gute Spiel, das wir am Dienstag hatten, heute wieder auf den Platz zu bringen. Man kann viel erzählen, aber letztendlich liegt die Wahrheit auf dem Platz. Wir haben heute in der zweiten Halbzeit es überhaupt nicht gut gemacht, in der ersten Halbzeit war es noch in Ordnung. Nach der Pause haben wir zu viele Fehler gemacht und den Gegner nie unter Druck setzen können. Der Sieg von Hoffenheim ist nicht unverdient."

... zur allgemeinen Stimmung: "Der letzte Eindruck ist immer der, der haften bleibt. Wir können uns dafür nichts kaufen, was in London war. Wir haben jetzt diese Niederlage, die müssen wir erst einmal verarbeiten und verdauen. Jetzt haben wir zwei Wochen Zeit in einer kleinen Gruppe und hoffen, dass alle gesund wiederkommen."

... auf die Frage, ob die Niederlage "Kopfsache" sei: "Ja, wahrscheinlich auch. Der Kopf steuert viel. Wir müssen gerade in der ersten Halbzeit energischer sein. Wir haben schon gute Szenen gehabt. Wir hätten es noch besser zu Ende spielen müssen, mehr Entschlossenheit habe ich irgendwo erwartet. Dann machst du zwei Fehler und die werden in der Bundesliga bestraft."

... zum ersten Gegentor und der Rolle von Corentin Tolisso: "Natürlich darf so etwas nicht passieren. Da muss man den Ball zu Manuel (Neuer) oder Niklas (Süle) zurückspielen, dann passiert nichts. Wenn du einen Mann im Rücken hast, musst du sauber spielen."

... zum zweiten Gegentor: "Wir hatten eigentlich zwei einfache Ballverluste, die uns zwei Gegentreffer beschert haben. Letztendlich machen wir das 1:1, wir haben das Spiel dann wieder offen gestaltet. Zwei, drei Minuten später kassiert du das 1:2, das darf nicht passieren. Da müssen wir das Spiel mit einem Unentschieden über die Bühne bringen."

Alfred Schreuder (Trainer TSG Hoffenheim): "Ich bin natürlich sehr, sehr stolz auf unsere Leistung. Ich glaube, wir haben Geschichte geschrieben. Die Jungs haben mit Leidenschaft gespielt und Mut. Die Jungs haben gezeigt, wo wir hinwollen. Ich sehe eine positive Entwicklung in unserem Spiel, aber heute haben wir vor allem ein großes Herz gesehen. Man muss immer versuchen, jedes Spiel zu gewinnen. Ich bin sehr froh, Trainer dieser Mannschaft zu sein."

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern München) ...

... zum Spiel: "Die Motivation war da. Wir können nicht sagen, dass wir nicht motiviert gewesen sind bei dem Spiel. Einfache Fehler haben dazu geführt, dass wir zwei Mal durch einen Bauerntrick die Tore kassieren. Das war unser Problem."

... zur Bedeutung der Niederlage: "Wir haben alles in der eigenen Hand. Das ist trotzdem ein Warnhinweis für uns, dass man nichts geschenkt bekommt - auch nicht zu Hause, auch nicht, wenn eine Mannschaft vorher erst fünf Punkte geholt hat, wie Hoffenheim. Es kann immer alles passieren, darauf müssen wir vorbereitet sein. Das galt vor dem Spiel auch, und jetzt sowieso."

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern München): "Von Anfang an haben wir es nicht geschafft, vielleicht auch die richtige Einstellung zu bringen. Da haben wir jetzt drei Tage dran gearbeitet, dass wir das hinkriegen. Die Jungs wissen schon, was auf dem Spiel steht. In die Länderspielpause mit einer Niederlage zu gehen, ist nicht optimal."

Oliver Baumann (Torhüter TSG 1899 Hoffenheim): "Wir haben wenig zugelassen. Klar, haben die viel Ballbesitz und kommen über außen in Eins-gegen-Eins-Situationen. Da haben wir wahnsinnig viel weggemacht, wir haben gefühlt sehr viele Zweikämpfe gewonnen. Wir hatten Phasen, in denen wir sehr gut, sehr mutig rausgespielt haben. Unser Mut heute wurde belohnt."

Sargis Adamyan (Doppeltorschütze TSG 1899 Hoffenheim) ...

... auf die Frage, ob es der größte Tag in seiner bisherigen Karriere sei: "Das könnte man sagen, ich habe letzte Saison noch einen Hattrick geschossen in Hamburg. Ich denke, das hier ist ein bisschen größer. In so seinem Stadion zu spielen, vor zwei Jahren habe ich noch in der Regionalliga gespielt, das ist ein Riesentraum für mich."

... zu seiner brüchigen Stimme: "Ich glaube, die ist ein bisschen belegt vom Jubeln."

... zum 0:1: "Wir wollten unbedingt aggressiv rangehen und da auch ein paar Bälle klauen, das machen wir super. Dann habe ich probiert, (Jerome) Boateng durch die Beine ins kurze Eck zu spielen."

... zum 0:2: "Da kriege ich einen super Ball von Robert (Skov). Ich probiere mich aufzudrehen und mit dem zweiten Kontakt zu schießen. Das war, glaube ich, auch durch die Beine. Aber das war nicht gewollt."

... zur Bedeutung des Sieges: "Es war sehr wichtig. Die letzten Wochen waren nicht so einfach für uns. Mit dem Sieg können wir zeigen, dass wir in der Bundesliga jeden schlagen können."

... auf die Frage, ob es jetzt auf die Wiesn gehe: "Nein. Ich fliege morgen zur Nationalmannschaft."

FC Bayern München - TSG Hoffenheim: Die Noten und Einzelkritiken © getty 1/14 Der FC Bayern München hat mit 1:2 gegen die TSG Hoffenheim verloren. Corentin Tolisso überzeugte nicht, Thomas Müller sorgte nach seiner Einwechslung für Belebung. Die Noten und Einzelkritiken. © getty 2/14 Manuel Neuer: Die unpräzisen Hoffenheimer Abschlüsse in der ersten Halbzeit hatte er alle sicher - bei den beiden Treffern von Adamyan dann aber chancenlos. Note: 3,5. © getty 3/14 Joshua Kimmich: Begann rechts hinten und zeigte sich dort offensivfreudig. Im vorderen Spielfelddrittel zog er immer wieder in die Mitte. Spielte gute Pässe, wie den in der 27. auf Tolisso. Ab der 60. wieder im Mittelfeld. Note: 3. © getty 4/14 Niklas Süle: Im Vergleich zu Boateng weniger involviert ins Aufbauspiel. Im Zweikampfverhalten dafür gewohnt kompromisslos. Gewann alle seine direkten Duelle, bestritt aber deutlich weniger (5) als sein Nebenmann Boateng (19). Note: 3,5. © getty 5/14 Jerome Boateng: In der 4. lief er Adamyan bei einem Konter gerade noch ab und verhinderte so ein Gegentor. Spielte etliche gute, öffnende Pässe - etwa in der 70. auf Gnabry. Bei beiden Gegentreffern attackierte er nicht energisch genug. Note: 3. © getty 6/14 Benjamin Pavard: Verteidigte wie in der zweiten Halbzeit gegen Tottenham zunächst erneut links hinten. Tat das souverän, offensiv setzte er aber kaum Akzente. Nach dem Doppelwechsel in der 60. Rückte er nach rechts hinten. Note: 3,5. © imago images 7/14 Corentin Tolisso: In der 27. und 43. schoss er aus aussichtsreicher Position drüber. Immer wieder lasch in seinen Aktionen, vor dem 0:1 leistete er sich den entscheidenden Ballverlust gegen Rudy. Kurz darauf ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 8/14 Thiago: Oft am Ball und mit vielen Pässen, aber nicht ganz so prägend und spielbestimmend wie man es von ihm eigentlich gewohnt ist. Sah kurz vor der Pause Gelb für ein taktisches Foul. Note: 3,5. © getty 9/14 Serge Gnabry: Begann auf der für ihn eher ungewohnten linken Seite und fand dort schwer ins Spiel. Lange kaum ein Faktor, in der 25. schloss er nach einem guten Antritt zu zentral ab. Vergab noch eine Kopfballchance in der 70. Note: 4. © getty 10/14 Philippe Coutinho: Trat zunächst nicht nur mit tollen Pässen, sondern auch mit engagiertem Anlaufverhalten in Erscheinung. Zweimal probierte er es aus der Distanz, verzog aber jeweils. Mit zunehmender Spieldauer baute er ab. Note: 3,5. © getty 11/14 Kingsley Coman: Von Beginn an wahnsinnig spritzig im Dribbling. Kam immer wieder bis zur Grundlinie durch - von wo aus seine Flanken dann aber zu ungenau waren. In der 60. für Müller ausgewechselt. Note: 3. © getty 12/14 Robert Lewandowski: War in der ersten Halbzeit hauptsächlich mit Hackentricks beschäftigt. Kurz vor der Pause hätte er gerne einen Elfmeter bekommen. Vergab zunächst zwei Kopfballchancen, die dritte war zum zwischenzeitlichen 1:1 drin. Note: 2,5. © getty 13/14 Thomas Müller: Kam in der 60. ins Spiel und sorgte sofort für Belebung. Schlug zwei gute Flanken auf Lewandowski, die zweite resultierte im 1:1. Sein Schuss in der 85. wurde abgeblockt. Note: 2,5. © getty 14/14 Ivan Perisic: Gleichzeitig mit Müller eingewechselt, aber deutlich unauffälliger. War an keinem Torschuss beteiligt - holte sich stattdessen eine Gelbe Karte ab. Note: 3,5.

David Wagner (Trainer Schalke 04 bei Sky): "Die erste Halbzeit war nicht gut, die zweite war besser. Wir haben viele Torchancen vergeben, wir hatten aber auch Alex Nübel. Es ist ein Resultat, das fair war."

Achim Beierlorzer (Trainer 1. FC Köln bei Sky): "Der Punkt war hochverdient. Niemals aufgeben und am Ende belohnt werden, das ist für uns unheimlich wichtig. Man wird belohnt für harte Arbeit, wir haben heute hart gearbeitet."

Peter Bosz (Trainer Bayer Leverkusen): "Wir haben in der ersten Halbzeit nicht so wie sonst die zweiten Bälle bekommen. Durch die Schnelligkeit, die Leipzig hat, ist es für uns dadurch immer wieder gefährlich geworden. In der zweiten Hälfte haben wir umgestellt und haben tiefer gestanden."

Julian Nagelsmann (Trainer RB Leipzig): "Es war fahrlässig, dass wir nach der ersten Halbzeit nicht mit drei, vier Toren führen. Es ist leider oft im Fußball, dass eine Mannschaft, die die Tore nicht macht, bestraft wird. Wir haben aber eine gute Punkteausbeute und wollen weiter angreifen."

Willi Orban (Kapitän RB Leipzig) ...

... zur Szene zwischen Charles Aranguiz und Christopher Nkunku: "Er trifft ihn schon ein bisschen am Zeh vorne. In der Dynamik ist es natürlich sehr schmerzhaft, ich hoffe für ihn persönlich, dass es nicht so schlimm ist. Aber ich glaube nicht, dass du da unbedingt Rot geben musst."

Kevin Volland (Torschütze Bayer 04 Leverkusen) ...

... zur Szene zwischen Charles Aranguiz und Christopher Nkunku: "Es ist eine Situation, in der Dynamik siehst du es vielleicht nicht gleich, aber in meinen Augen ist es auf jeden Fall eine Karte. So offen in der Dynamik, weiß ich nicht, da kann man auch Rot geben."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Das war ein verdienter Sieg der Mainzer. Was gegen uns spricht, ist die zu hohe Fehlerquote im Aufbauspiel. Beide Tore geben wir her, zum wiederholten Male. Unsere Fehlerquote ist zu hoch, um in der Bundesliga bestehen zu können. Wenn du nach sieben Spielen einen Punkt hast, musst du dich hinterfragen. Ich muss das Spiel erst mal sacken lassen, um Lösungen zu finden."

Jan-Moritz Lichte (Co-Trainer FSV Mainz 05): "Wir sind sehr froh über die drei Punkte. Es war ein verdienter Sieg. Wir haben nach dem 1:0 allerdings einige Probleme gehabt mit der Spielweise des Gegners. Wir hatten relativ gute Torchancen, dann wäre die zweite Halbzeit vielleicht nicht so spannend geworden. Mit der Elfmetersituation hätte das Ganze noch kippen können."

Rouven Schröder (Vorstand Sport 1. FSV Mainz 05) ...

... auf die Frage, wo Sandro Schwarz das Spiel verfolgt habe: "Er war im Bus, er hat es im Bus geschaut. Er wollte ganz in Ruhe das Spiel gucken. Ich weiß nicht, ob er den Bus auseinander genommen hat vor Freude, weil er einfach so mitgeht. Die Jungs haben für unseren Coach alles rausgehauen. Wir haben alle Gas gegeben, für die Sache, für den Verein, aber natürlich auch für den Coach, weil jeder ihn dabei haben wollte."

SC Freiburg - Borussia Dortmund: Noten und Einzelkritiken zum BVB © getty 1/15 Lucien Favre und Borussia Dortmund geben derzeit Rätsel auf - zum dritten Mal in Folge spielt der BVB nur 2:2, zum dritten Mal in Folge verspielt Dortmund dabei einen Vorsprung. Freiburg verdiente sich den Punkt. Der BVB in der Einzelkritik. © getty 2/15 Roman Bürki: Wurde kaum gefordert. Beim Freiburger Ausgleich noch dran, an einem guten Tag hält er ihn womöglich. Beim 2:2 dagegen ohne Chance. Dazu noch mit einem wilden Ausflug, der unbestraft blieb. Note: 4. © getty 3/15 Lukasz Piszczek: Saß nach 13 Minuten plötzlich auf dem Hosenboden und fasste sich an den inneren Oberschenkel. Eine Minute später ging es angeschlagen raus. Keine Bewertung. © getty 4/15 Manuel Akanji: Seit einiger Zeit nicht in guter Form. Teils schwach in der Antizipation, ließ dadurch Lücken entstehen. Beim 1:1 zu leicht ausgespielt, beim 2:2 nicht auf der Höhe und mit dem Eigentor. Note: 5,5. © getty 5/15 Mats Hummels: Gute Vorstellung. Erahnte mehrere Situationen bereits im Ansatz und entschärfte dann. Bester Zweikämpfer beim BVB. Einmal etwas zu fahrlässig im Aufbau. Note: 3. © getty 6/15 Raphael Guerreiro: Startete mit einem guten Ball auf Hakimi, der für Reus auflegte (10.). Ansonsten weitestgehend defensiv aufmerksam, muss Schmid vor dem 2:2 aber wie Schmelzer härter angehen. Offensiv solide. Note: 4. © getty 7/15 Axel Witsel: Wunderschöner Treffer zum 1:0 und damit in dieser BL-Saison schon an genauso vielen Toren direkt beteiligt (5) wie in der kompletten Vorsaison. Spielte in der 1. Halbzeit keinen einzigen Fehlpass. Nach der Pause weniger dominant. Note: 3. © getty 8/15 Thomas Delaney: Am 1:0 entscheidend mitbeteiligt, weil er Witsel gut freiblockte. Defensiv gewohnt stabil, in Halbzeit zwei aber auch mit einem Durchhänger. Spielte seine Bälle ohne größeres Risiko. Note: 3,5. © getty 9/15 Thorgan Hazard: Mit dem Eckball, der zum 1:0 führte. Legte in 4 seiner letzten 5 BL-Spiele einen Treffer auf. Auch er ohne Fehlpass in Halbzeit 1, dazu mit einem starken Torschuss (45.+2). Nach der Pause untergetaucht, musste für Sancho runter. Note: 2,5. © getty 10/15 Marco Reus: Zwei Chancen in den ersten 45 Minuten für ihn (10. und 45.+1), die zweite per Kopf war dicker. Ansonsten viel unterwegs, aber offensiv fast ohne jegliche Gefahr. Weiterhin auf der Suche nach der Top-Form. Note: 5. © getty 11/15 Achraf Hakimi: Flanke zu Reus' Mini-Chance (10.), rückte danach wegen Piszczeks Verletzung nach hinten. Naiver Patzer gegen Günter, der Freiburg eine Großchance ermöglichte (40.). Auch sonst defensiv schwach, dafür aber mit dem Tor zum 2:1. Note: 3,5. © getty 12/15 Mario Götze: Rieb sich wie gewohnt auf, wenn er vorne drin spielt, aber - was auch oft vorkommt - ohne echte Durchschlagskraft und Torschuss. Stand neben Kübler, als der Hakimis Schuss zum 2:1 ins Tor abfälschte. Note: 4,5. © getty 13/15 Julian Brandt: Kam nach 14 Minuten für Piszczek und gleich zu einer kleinen Chance (16.). Sonst wie gehabt: Offensiv und technisch gefällig, beteiligt sich aber zu selten an der Defensivarbeit. Pikant: Musste in der 87. für Schmelzer raus. Note: 3,5. © getty 14/15 Jadon Sancho: Kam nach 63 Minuten für Hazard und legte vier Minuten später direkt das 2:1 auf. Es war seine zwölfte Torvorlage im Jahr 2019 - alleiniger Höchstwert in der Bundesliga. 2019/20 gab er in 5 der 7 BL-Partien eine Torvorlage. Note: 3. © getty 15/15 Marcel Schmelzer: Wurde in der 87. Minute eingewechselt und kam zu seinen ersten Bundesligaminuten in dieser Saison. Es ist seine zwölfte BL-Spielzeit in Folge für den BVB. Muss bei der Flanke vor dem 2:2 energischer attackieren. Keine Bewertung.

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Für uns ging es darum, die Tiefe von Dortmund zu verhindern. Da haben wir die ganze Woche darüber gesprochen. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit überragend gespielt. Ich bin begeistert. Das Unentschieden war hochverdient."

Lucien Favre (Trainer Borussia Dortmund): "Wir haben ordentlich gespielt, aber die Torchancen haben gefehlt. Wir haben aus meiner Sicht zwei unnötige Gegentore bekommen. Das kostet uns wieder sehr viel. Heute hätten wir gewinnen sollen."

Vincenzo Grifo (Torschütze SC Freiburg): "Ich weiß nicht, wann ich reingekommen bin, glaube in der 85. Minute. Dann erhofft man sich das immer, aber dass es dann auch so klappt, vor allem gegen den BVB. Ich habe es mir gehofft, letztendlich ist es dann so gekommen. Ich bin mega, mega happy, dass wir hier heute einen Punkt geholt haben."

Luca Waldschmidt (Torschütze SC Freiburg): "Die ersten zwei Schüsse sind nicht so gut gekommen. Trotzdem hatte ich ein gutes Gefühl danach. Ich wusste, wenn ich noch einen kriege, dann treffe ich diesmal auf jeden Fall das Tor."

Marco Reus (Kapitän Borussia Dortmund) ...

... zum Spiel: "Ich weiß nicht, wievielte Minute? 89.? Da verteidigen wir nicht konsequent genug in dem Moment, ich weiß nicht, ob Manu (Akanji) Roman (Bürki) noch anschießt. Sie behindern sich gegenseitig, das ist natürlich bitter, wenn du hier 2:1 führst und kurz vor Schluss das 2:2 kriegst. Dann ist man natürlich bedient."

... zum erneuten Unentschieden des BVB: "Ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir insgesamt kein gutes Spiel gemacht. Freiburg hat jetzt auch nicht viele Möglichkeiten. Von daher war es recht ausgeglichen. Wir müssen es über die Zeit bringen, gar keine Frage. Es ist natürlich das zweite oder dritte Mal, dass wir 2:1 oder 1:0 führen und dann kurz vor Schluss noch das Gegentor fangen. Die zwei Punkte fehlen uns natürlich, ganz klar."

... zur Bedeutung des Ergebnisses: "Es bedeutet, dass es zu wenig ist. Das ist doch ganz klar. Dass wir jetzt drei Unentschieden hintereinander erzielt haben, ist zu wenig, ganz klar. Wenn du überall in Führung gegangen bist, dann muss das von der Qualität reichen, dass du hier gewinnst."

... zur Niederlage der Bayern: "Was soll ich jetzt sagen? Das bringt uns alles nichts. Wir müssen die Spiele gewinnen und auf uns gucken. Da ist es egal, was die anderen machen. Solange wir unsere Spiele nicht gewinnen, brauchen wir nicht auf andere Plätze gucken."

