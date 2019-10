FC Schalke 04 - News und Gerüchte: Mike Büskens übernimmt Posten bei den Königsblauen

Mike Bükens übernimmt einen neuen Posten bei Schalke 04. Philipp Max spricht über einen möglichen Wechsel zu den Knappen und Benjamin Stambouli wendet sich an die S04-Fans.

Hier gibt es alle News und Gerüchte zu S04.

S04-News: Mike Büskens übernimmt Posten bei Schalke 04

Ex-Schalke-Spieler und -Interimstrainer Mike Büskens übernimmt mit sofortiger Wirkung den Posten als "Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten" bei den Knappen. Das teilte der Klub auf seiner Homepage mit.

Demnach wird sich Büskens um die unter Vertrag stehenden verliehenen Spieler kümmern und die sportliche Zusammenarbeit mit dem chinesischen Partnerklub Hebei Fortune FC mitverantworten.

"Wir haben ja stets betont, Mike Büskens weiter an den Verein binden zu wollen", erklärt Jochen Schneider: "Die vergangenen Monate haben gezeigt, wie wichtig die Professionalisierung des Teams rund um die Lizenzspielermannschaft ist. Dass wir mit Mike ein Schalker Urgestein für diese wichtige Position gewonnen haben, freut uns natürlich besonders."

S04-News: Philipp Max spricht über möglichen Schalke-Wechsel

Im Sommer wurde der Augsburg-Verteidiger Philipp Max mit einem Wechsel zum FC Schalke 04 in Verbindung gebracht, nun hat sich der 26-Jährige zu den Gerüchten geäußert.

"Die Spekulation lag ja nahe, weil Schalke einen Linksverteidiger suchte und ich durch meinen Vater und meine Zeit im Nachwuchs eine Verbindung zu diesem Klub habe. Aber diese Spekulationen sind vorbei", sagte Max im Interview mit dem kicker.

Dennoch kann sich Max mittelfristig vorstellen, den FCA zu verlassen: "Ich werde nicht jünger. Aber es ist auch kein Wunschkonzert. Der Traum, für einen großen Klub zu spielen, wird immer da sein."

S04-News: Benjamin Stambouli mit emotionaler Botschaft an Fans

Im Revierderby am vergangenen Wochenende verletzte sich Benjamin Stambouli am Fuß und wird den Schalkern in den kommenden Wochen fehlen. Auf Instagram meldete er sich nun bei seinen Fans.

"Hallo zusammen! Leider habe ich mich im Spiel am Samstag verletzt. Ich habe weitergespielt, weil ich weiß, so lange wie es geht muss ein Schalker alles auf dem Platz geben", schrieb der Franzose.

Darüber hinaus bedankte er sich für die Unterstützung: "Im Derby zu spielen ist eine Ehre und ich werde alles tun, um stärker zurückzukommen. Vielen Dank für alle eure Nachrichten. Sie helfen mir sehr. Glück Auf!"

