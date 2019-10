RB Leipzig: Spielplan, Gegner und Übertragung

Nach einem äußerst überzeugenden Saisonstart ließ RB Leipzig zuletzt Punkte liegen. Wie der Spielplan der Bullen bis zur Winterpause aussieht und wo ihr die einzelnen Partien im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

RB Leipzig, Gegner: Der Spielplan bis zur Winterpause

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner Sa., 19.10.19 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (H) Mi., 23.10.19 18.55 Uhr Champions League Zenit St. Petersburg (H) Sa., 26.10.19 15.30 Uhr Bundesliga SC Freiburg (A) Mi., 30.10.19 18.30 Uhr DFB-Pokal VfL Wolfsburg (A) Sa., 02.11.19 15.30 Uhr Bundesliga FSV Mainz 05 (H) Di., 05.11.19 18.55 Uhr Champions League Zenit St. Petersburg (A) Sa., 09.11.19 15.30 Uhr Bundesliga Hertha BSC (A) Sa., 23.11.19 18.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln (H) Mi., 27.11.19 21 Uhr Champions League Benfica Lissabon (H) Sa., 30.11.19 15.30 Uhr Bundesliga SC Paderborn (A) Sa., 07.12.19 15.30 Uhr Bundesliga TSG Hoffenheim (H) Di., 10.12.19 21 Uhr Champions League Olympique Lyon (A) Sa., 14.12.19 18.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf (A) Di., 17.12.19 20.30 Uhr Bundesliga Borussia Dortmund (A) Sa., 21.12.19 15.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg (H)

RB Leipzig im TV und Livestream sehen

Da RB Leipzig bis zur Winterpause lediglich Samstags, beziehungsweise während der englischen Woche einmal Dienstags spielt, werden diese Bundesligaspiele der Bullen live und in voller Länge vom Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt. Auch wird Sky zwei Champions-League-Begegnungen (am 4. Spieltag gegen Zenit und am 6. Spieltag gegen Lyon) sowie die DFB-Pokal-Partie gegen den VfL Wolfsburg zeigen.

All diese Spiele können entweder per TV oder Livestream via SkyGo von Sky-Abonnenten verfolgt werden. Für alle, die über kein Sky-Abo verfügen, besteht außerdem die Möglichkeit, sich mit SkyTicket einen einmaligen Tagespass für ein Spiel der Leipziger zu kaufen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Durch die Niederlage gegen Schalke und das Unentschieden gegen Leverkusen sind die Leipziger auf Tabellenplatz vier abgerutscht.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia M'gladbach 7 15:6 9 16 2. Wolfsburg 7 10:4 6 15 3. Bayern München 7 20:8 12 14 4. SC Freiburg 7 15:7 8 14 4. RB Leipzig 7 15:7 8 14 6. Schalke 04 7 14:7 7 14 7. Bayer Leverkusen 7 12:8 4 14 8. Borussia Dortmund 7 19:11 8 12 9. Eintracht Frankfurt 7 11:10 1 11 10. Hertha BSC 7 12:12 0 10 11. Werder Bremen 7 12:16 -4 8 12. TSG Hoffenheim 7 6:11 -5 8 13. 1. FSV Mainz 05 7 7:17 -10 6 14. FC Augsburg 7 8:19 -11 5 15. Fortuna Düsseldorf 7 9:14 -5 4 16. 1. FC Union Berlin 7 6:13 -7 4 17. 1. FC Köln 7 5:16 -11 4 18. SC Paderborn 07 7 9:19 -10 1

Champions League: Gruppe G

In der Champions League belegt RB nach zwei Spieltagen hinter Zenit und Lyon in Gruppe G den dritten Rang.