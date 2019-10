RB Leipzig, News: Markus Krösche erteilt Spielern Flug- und Shoppingverbot

RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche erteilt allen Spielern ein Flug- und Shoppingverbot. Der walisische Nationaltrainer Ryan Giggs sieht Probleme in der Entwicklung von Ethan Ampadu und nennt die fehlende Einsatzzeit bei RB Leipzig als Grund dafür. Diego Demme erreichte im Spiel gegen Leverkusen eine historische Marke.

RB Leipzig: Krösche erteilt Spielern Flug- und Shoppingverbot

Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche hat in einem Interview mit der Sport Bild verraten, dass er seinen Spielern ein Flug- und Shoppingverbot auferlegt hat. Demnach handelt es sich dabei um eine Sensibilisierungsmaßnahme.

"Es hängt viel an der Belastung. Es ist bei uns nicht gern gesehen, wenn Spieler während einer normalen Trainingswoche an ihren freien Tagen durch Europa fliegen. Wenn du anderswo La Paloma machst und dann wieder zurückfliegst, dann verursacht das Stress, es belastet dich", erklärte Krösche und fügte hinzu: "Wir sensibilisieren die Jungs dafür, die freien Tage als Erholung zu sehen und nicht als Shopping-Möglichkeit in Paris oder New York."

Während der Länderspielpause wird das Verbot jedoch offenbar nicht ganz so strenggenommen. Demnach hat Cheftrainer Julian Nagelsmann den Profis bis einschließlich Sonntag freigegeben und erlaubt Kurzflüge innerhalb Europas. Auch Krösche unterstützt diese Maßnahme und erklärte am Mittwoch: "Julian hat damit gute Erfahrungen gemacht, es macht Sinn. Weil man neben der körperlichen auch immer die mentale Belastung der Spieler sehen muss."

RB Leipzig: Ryan Giggs kritisiert Einsatzzeit von Ethan Ampadu

Im Vorfeld des Länderspiels gegen die Slowakei am Donnerstagabend (20. 45 Uhr live auf DAZN), äußerte sich der walisische Nationaltrainer und Manchester-United-Legende Ryan Giggs kritisch über die Einsatzzeiten seines Schützlings Ethan Ampadu, der derzeit bei den Leipzigern eine einjährige Leihe vom FC Chelsea absolviert.

"Ethan ist in einem Alter, in dem er spielen muss", erkannte der 45-Jährige, der einiges auf den 19 Jahre alten Ampadu hält: "Er ist ein Talent, das man nicht ignorieren kann." Trotzdem sieht Giggs noch physische Probleme beim Abwehrspieler und erklärte, dass es "sehr schwierig ist, ihn 90 Minuten oder in zwei Spielen kurz hintereinander einzusetzen, wenn er im Klub nicht spielt".

Während Ampadu bei der Qualifikation für die EM 2020 immerhin in drei von vier Spielen auf dem Platz stand, kam der Teenager bei den Sachsen noch nicht zum Zug. Zwar steht der Waliser meist im Bundesligakader der Leipziger, Spielminuten hat ihm Trainer Julian Nagelsmann jedoch noch nicht gegönnt.

RB Leipzig: Diego Demme erreicht historische Einsatzmarke

Der defensive Mittelfeldmann Diego Demme durfte sich beim 1:1-Unentschieden gegen Bayer 04 Leverkusen am Wochenende über seinen 200. Einsatz im RB-Leipzig-Trikot freuen. Damit ist der Deutsche mit italienischen Wurzeln nach Yussuf Poulsen erst der zweite Spieler, der diese Marke knackte.

Auf der Vereinsseite bejubelt der Klub dieses Ereignis und hat die ein oder andere Stimme des 27-Jährigen eingefangen: "Ehrlich gesagt wusste ich erst gar nicht, dass ich gegen Leverkusen mein 200. Spiel gemacht habe", erklärte Demme zunächst verwundert. Trotzdem ist es "eine tolle Marke und ich bin natürlich stolz, dass ich nach Yussi der zweite RBL-Spieler bin, der das geschafft hat".

Seit 2014 spielt Demme bei dem erst 2009 gegründeten Klub. Highlights bei den Roten Bullen gab es für den Sechser viele: "Mein erstes Champions-League-Spiel, das entscheidende Aufstiegsspiel in die 1. Bundesliga gegen Karlsruhe und natürlich auch mein Tor gegen Freiburg". Der Treffer gegen die Breisgauer geht in den April 2017 zurück und ist übrigens Demmes bislang einziger.

