FC Schalke 04, News und Gerüchte: S04 plant wohl langfristig mit Benjamin Stambouli

Der FC Schalke 04 plant offenbar eine langfristige Zusammenarbeit mit Benjamin Stambouli. Bei Alexander Nübel deutet weiterhin alles auf einen Wechsel zum FC Bayern München hin. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Schalke 04.

Schalke plant wohl langfristig mit Benjamin Stambouli

Der FC Schalke 04 plant offenbar eine langfristige Zusammenarbeit mit Benjamin Stambouli. Wie die Bild berichtet wollen Sportvorstand Jochen Schneider und Trainer David Wagner seinen auslaufenden Vertrag verlängern. Vom 29-jährigen Franzosen sind jedoch noch keine Tendenzen erkennbar.

Stambouli verpasste in dieser Bundesligasaison noch keine Minute und ist ein Garant für die zuletzt stabile Schalker Defensive. Manager Sascha Riether lobte in der Bild: "Mit Benjamin hat man in der Innenverteidigung so nicht gerechnet. Er spielt mit Salif Sane top. Wir hoffen, dass sie so weiter machen."

Anders sieht die Lage bei den beiden Außenbahnspielern Bastian Oczipka und Daniel Caligiuri aus, deren Verträge ebenfalls auslaufen. Bei beiden überlegt der Verein laut der Bild noch, ob eine Vertragsverlängerung angestrebt werden soll.

Neuer, Rakitic und Co.: Die letzten Schalker Tabellenführer © getty 1/17 Wegen eines Gegentores in der Nachspielzeit hat der FC Schalke 04 beim Spiel gegen den 1. FC Köln den Sprung an die Bundesliga-Tabellenspitze verpasst. © getty 2/17 Die letzte Schalke-Mannschaft, die das schaffte, bleibt deshalb die Truppe, die am 28. Spieltag der Saison 2009/10 mit 2:0 bei Bayer 04 Leverkusen gewonnen hat. © getty 3/17 TOR: Manuel Neuer © getty 4/17 ABWEHR: Benedikt Höwedes © getty 5/17 Heiko Westermann © getty 6/17 Marcelo Bordon © getty 7/17 Rafinha © getty 8/17 MITTELFELD: Peer Kluge © getty 9/17 Joel Matip © getty 10/17 Ivan Rakitic © getty 11/17 STURM: Jefferson Farfan © getty 12/17 Kevin Kuranyi © getty 13/17 Edu © getty 14/17 EINWECHSELSPIELER: Junmin Hao © getty 15/17 Christoph Moritz © getty 16/17 Lukas Schmitz © getty 17/17 TRAINER: Felix Magath

Schalke: Alexander Nübel wird wohl zum FC Bayern wechseln

Bei Alexander Nübel deutet dagegen weiterhin alles auf einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer zum FC Bayern München hin. Laut der Bild ist es unwahrscheinlich, dass der 23-jährige Keeper das Angebot einer Vertragsverlängerung bis 2024 (samt Ausstiegsklausel ab 2021) annehmen wird.

Nicht in Frage kommt für ihn nach Informationen von Sport1 dagegen ein Wechsel ins Ausland. Zuletzt wurde Nübel immer wieder mit Atletico Madrid in Verbindung gebracht.

FC Schalke 04: Zehn Schalker auf Länderspielreise

Spieler Nationalmannschaft Amine Harit Marokko Ozan Kabak Türkei Ahmed Kutucu Türkei U21 Rabii Matondo Wales Salif Sane Senegal Juan Miranda Spanien U21 Levent Mercan Deutschland U20 Weston McKennie USA Suat Serdar Deutschland Markus Schubert Deutschland U21

Suat Serdar feiert Nationalmannschafts-Debüt

Der Schalker Suat Serdar hat beim Länderspiel gegen Argentinien sein Debüt für die deutsche A-Nationalmannschaft gefeiert. Beim 2:2 wurde er in der 72. Minute für den Torschützen Serge Gnabry eingewechselt.

Hier lest ihr unser Porträt von Serdar.

Suat Serdars Leistungsdaten in der Bundesliga