FC Schalke 04, News und Gerüchte: Bestätigt! Mike Büskens wird wieder bei S04 arbeiten

Eurofighter Mike Büskens, in der Vorsaison Co-Trainer beim FC Schalke 04, wird künftig wieder für die Knappen arbeiten. Amine Harit soll dagegen im Fokus des FC Barcelona stehen.

FC Schalke 04, News: Büskens bekommt Job bei S04

Im vergangenen März übernahm als Co-Trainer Mike Büskens gemeinsam mit Chefcoach Huub Stevens die Geschicke bei Schalke 04. Nun hat S04-Sportvorstand Jochen Schneider bekannt gegeben, dass der UEFA-Cup-Sieger von 1997 weiter bei den Knappen beschäftigt wird.

"Es wird klappen", sagte Schneider nach der 0:2-Pleite der Königsblauen in Hoffenheim am Sonntag. Welche Stelle Büskens künftig auf Schalke bekleiden wird, wollte Schneider aber noch nicht verraten: "Die werden wir dann verkünden, wenn alles unterschrieben ist", erklärte Schneider.

S04, Gerücht: Amine Harit wird vom FC Barcelona beobachtet

Amine Harit zeigt in dieser Saison aufsteigende Form. Das scheint auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben zu sein. Angeblich soll selbst der FC Barcelona auf den Marokkaner aufmerksam geworden sein.

Wie die spanische Sport berichtet, habe ein Scout der Katalanen den 22-Jährigen bei der Partie im Kraichgau gegen die TSG Hoffenheim beobachtet. Angeblich verfolge Barca die Entwicklung des Nationalspielers schon seit Harits Zeit beim FC Nantes.

Harit kam im Sommer 2017 für acht Millionen Euro zum S04 und besitzt in Gelsenkirchen noch einen Vertrag bis 2021.

Schalke 04: Die kommenden Spiele der Königsblauen

Auf die Knappen wartet in den kommenden Wochen ein knackiges Programm. Am Samstag empfängt S04 Borussia Dortmund zum prestigeträchtigen Revierderby. Es folgt eine englische Woche, in der Schalke im DFB-Pokal auf der Bielefelder Alm ran muss.