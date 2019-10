FC Schalke 04 (S04) gegen Borussia Dortmund (BVB): Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag treffen sich der FC Schalke 04 und Boriussia Dortmund zum neunten Spieltag der Bundesliga. SPOX gibt Euch alle Infos zum Hinrunden-Revierderby und zeigt Euch, wo Ihr das Spiel live mitverfolgen könnt.

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund: Spielbeginn, Austragungsort und Schiedsrichter

Gespielt wird heute um 15.30 Uhr in der Schalker Veltins-Arena in Gelsenkirchen, in der 62.000 Zuschauer Platz finden. Schiedsrichter der Partie ist der Münchner Felix Brych. Ihm assistieren Mark Borsch und Stefan Lupp an den Seitenlinien, Sven Jablonski als Vierter Offizieller sowie Günter Perl als VAR.

Schalke vs. Dortmund: Die Übertragung im TV und Livestream

Die heutigen Begegnung zwischen S04 und dem BVB wird live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Ab 15.15 Uhr beginnt auf SkySport Bundesliga 2 HD die Übertragung mit Kommentator Wolff Fuss. Mit SkyGo haben alle Sky-Kunden zudem die Möglichkeit, das Geschehen im Livestream zu verfolgen. Eine Übertragung im Free-TV wird es nicht geben.

Darüber hinaus bietet der Streamingdienst DAZN das Spiel 40 Minuten nach Abpfiff im RE-Live an. Zusätzlich werden sogar 40 Partien der aktuellen Bundesliga-Saison live von DAZN übertragen. Möglich macht dies eine Kooperation mit Eurosport, durch die beispielsweise auch die Olympischen Spiele 2020 beim "Netflix des Sports" zu sehen sein werden.

Schalke 04 gegen Borussia: Liveticker

Wie gewohnt wird es auch zu dieser Begegnung einen SPOX-Liveticker geben. Hier verpasst Ihr nichts.

FC Schalke 04 vs. Borussia Dortmund: Vorschau

Derbytime in Gelsenkirchen! Und diesmal bezieht das 155. Pflichtspiel zwischen beiden Vereinen einen besonderen Reiz aus der Tabelle. Denn der mit 14 Punkten auf Rang sieben notierte FC Schalke könnte mit einem Dreier am mit lediglich einem Zähler mehr viertplatzierten BVB vorbeiziehen.

Die Schalker zeigten sich nach einem starken Saisonstart zuletzt etwas neben der Spur und verpassten mit ihrem Unentschieden gegen Köln sowie der Niederlage in Sinsheim jeweils zwei Mal den Sprung auf Tabellenplatz eins.

Auf der Gegenseite gelang dem BVB am vergangenen Wochenende gegen Mönchengladbach der Befreiungsschlag. Nach drei Unentschieden in Folge schug das Team von Trainer Lucien Favre den aktuellen Liga-Primus mit 1:0.

S04 - BVB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

FC Schalke 04: Nübel - Kenny, Stambouli, Sané, Oczipka - Mascarell - Caligiuri, Schöpf - Harit - Kutucu, Burgstaller

Im Schalke-Kader fehlen: Bentaleb (Reha nach Knie-OP), Mi. Langer (nicht berücksichtigt)

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Hummels, N. Schulz - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt

Im BVB-Kader fehlen: Oelschlägel (nicht berücksichtigt), Paco Alcacer (muskuläre Probleme in der Wade), Raschl (nicht berücksichtigt), Schmelzer (Zerrung im Hüftbeuger), Unbehaun (nicht berücksichtigt)

Schalke gegen Dortmund: Letzte Duelle

Im letzten Duell beider Mannschaften siegten die Knappen mit 4:2. Für die Schalker trafen Caliguiri doppelt, Sane und Embolo, für den BVB trugen sich Götze und Witsel in die Torschützenliste ein.

Datum Wettbewerb Heim Gast Erfebnis 27.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 2:4 08.12.18 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:2 15.04.18 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2:0 25.11.17 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 4:4 01.04.17 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:1

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 9. Spieltag

Dortmund liegt derzeit mit 15 Punkten nach acht Spielen auf Platz vier der Tabelle, Schalke ist mit nur einem Zähler weniger Siebter.