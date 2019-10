FC Schalke 04 (S04) gegen Borussia Dortmund (BVB): Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Derbytime in Gelsenkirchen! Der FC Schalke 04 empfängt am heutigen Samstag den Erzrivalen aus Dortmund zum neunten Spieltag der Bundesliga. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im LIVE-TICKER mitverfolgen.

FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Immerhin: Marco Reus steht Trainer Lucien Favre wieder zur Verfügung. Verzichten muss man aber erneut auf Paco Alcacer, der nach wie vor unter muskulären Problemen leidet. Bei Schalke ist der Einsatz von Weston McKennie fraglich - davon abgesehen kann David Wagner aus dem Vollen schöpfen.

Vor Beginn: Während S04 am vergangenen Wochenende das zweite mal in Folge den Sprung an die Tabellenspitze verpasste, holte der BVB einen ganz wichtigen Dreier gegen Spitzenreiter Gladbach. Unter der Woche hagelte es in der Champions League jedoch eine 0:2-Niederlage gegen Inter Mailand, die erneut die Offensivschwächen der Schwarz-Gelben zum Vorschein brachte.

Vor Beginn: Selten trug die aktuelle Tabellensituation beider Mannschaften zu einer solchen Brisanz bei wie in diesem Jahr. Nur ein Punkt trennt den FC Schalke 04 und Borussia Dortmund im derzeitigen Tableau.

Vor Beginn: Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 9. Spieltages zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund.

Schalke 04 - Dortmund: Die voraussichtlichen Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften von Beginn an auflaufen:

Schalke 04: Nübel - Kenny, Stambouli, Sané, Oczipka - Mascarell - Caligiuri, Schöpf - Harit - Kutucu, Burgstaller

Bank: Schubert, Carls, Kabak, Miranda, Nastasic, Boujellab, Matondo, McKennie, Mercan, Raman, S. Serdar, Skrzybski, Reese, Uth

Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Weigl, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - Brandt

Bank: Hitz, Akanji, Balerdi, Hakimi, Schulz, Morey, Zagadou, Bruun Larsen, Dahoud, Guerreiro, M. Götze

S04 gegen BVB: Die Übertragung in TV und Livestream

Übertragen wird das Spiel ab 15.15 Uhr live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky. Wolff Fuss ist als Kommentator im Einsatz und wird die Partie begleiten. Mit SkyGo gibt es für alle mobilen Sky-Kunden außerdem einen Livestream.

Schalke vs. Dortmund: Die letzten Duelle

Im letzten Aufeinandertreffen siegte S04 mit 4:2.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 27.04.19 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 2:4 08.12.18 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:2 15.04.18 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 2:0 25.11.17 Bundesliga Borussia Dortmund FC Schalke 04 4:4 01.04.17 Bundesliga FC Schalke 04 Borussia Dortmund 1:1

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle