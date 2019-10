FC Bayern München, Spielplan: Nächste Gegner und Termine des FCB

Der FC Bayern München steht in der Champions League vor dem ersten großen Prüfstein und trifft auf Tottenham Hotspur. SPOX verrät Euch, welche weiteren Aufgaben für den FCB anstehen.

FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Termine

Nach dem Spitzenspiel der Gruppe B gegen Tottenham Hotspur empfängt der FC Bayern in der Bundesliga die TSG Hoffenheim. Im Anschluss steht die nächste Länderspielpause an, was dem deutschen Rekordmeister eine weitere Woche Regeneration schenkt, ehe die Pflichtaufgabe gegen den FC Augsburg ansteht.

Der nächste Gegner in der Chanpions League ist dann Olympiakos Piräus - hier ein Überblick:

Termin Wettbewerb Heim Gast Di., 01.10 um 21.00 Uhr Champions League Tottenham Hotspur FC Bayern Sa., 05.10 um 15.30 Uhr Bundesliga FC Bayern TSG Hoffenheim Sa., 19.10 um 15.30 Uhr Bundesliga FC Augsburg FC Bayern Di., 22.10 um 15.30 Uhr Champions League Olympiakos Piräus FC Bayern Sa., 26.10 um 15.30 Uhr Bundesliga FC Bayern Union Berlin

FC Bayern München live im TV und Livestream

Die heutige Champions-League-Partie gegen Tottenham Hotspur wird live und exklusiv in voller Länge auf DAZN übertragen. Der Streaminganbieter teilt sich auch in diesem Jahr die Übertragungsrechte der Königsklasse mit Sky.

Auch in der Bundesliga ist es möglich, den FC Bayern auf DAZN zu verfolgen. Der Streamingdienst zeigt insgesamt 40 Spiele der Bundesliga live - darunter alle Freitags-, Montags und Sonntagsspiele (13.30 Uhr). Die restlichen Spiele der höchsten deutschen Spielklasse werden beim Pay-TV-Sender Sky ausgestrahlt.

Neben der Bundesliga und Champions League hat DAZN auch weiten Spitzenfußball aus Europa im Programm - die Serie A, Ligue 1, La Liga und Europa League. Im Monat sind für das Abonnement 11,99 Euro fällig, ein Jahresabo kostet 119,99 Euro. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat.

Die Übertragung des FC Bayern in der Champions League:

Termin Gegner Übertragung DE Übertragung AT 1. Oktober Tottenham Hotspur (A) DAZN DAZN 22. Oktober Olympiakos Piräus (A) Sky Sky 6. November Olympiakos Piräus (H) Sky Sky 26. November Roter Stern Belgrad (A) Sky DAZN 11. Dezember Tottenham Hotspur (H) Sky Sky

FC Bayern München in der Bundesliga: Tabelle

Am vergangenen Spieltag übernahm der FC Bayern die Tabellenführung von RB Leipzig, nachdem die Münchner mit 3:2 gegen den SC Paderborn gewonnen hatten und die Roten Bullen dem FC Schalke 04 unterlagen (1:3).

Bayerns nächster Gegner, die TSG Hoffenheim, startete hingegen weit unter den Erwartungen. Nach sechs Spielen haben die Kraichgauer lediglich fünf Punkte auf dem Konto.