FC Bayern München, News und Gerüchte: Rangnick offenbar eine "ernstzunehmende Alternative" zu Kovac

Ralf Rangnick ist beim FC Bayern München offenbar als Nachfolger von Niko Kovac im Gespräch. Bereits vor dem Pokalfinale 2019 sei der ehemalige Leipzig-Coach ein internes Thema gewesen. Außerdem soll Alexander Nübel einen Wechsel zum FCB favorisieren.

FC Bayern, Gerüchte: Ralf Rangnick als Kovac-Nachfolger?

Trainer Niko Kovac steht nach den jüngsten Ergebnissen des FC Bayern München in der Kritik. Wie die SportBild berichtet, hat Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge bereits einen Plan B für den Trainerstuhl in der Tasche. Demnach sei Ralf Rangnick eine "ernstzunehmende Alternative" für den Trainerposten des FCB.

Der ehemalige Coach von RB Leipzig soll bereits vor dem DFB-Pokal-Finale 2019 (3:0 für Bayern gegen Leipzig) ein internes Thema gewesen sein. Damals sprach sich Uli Hoeneß jedoch für einen Verbleib von Kovac aus und soll alle Gedankenspiele bezüglich Rangnick weggewischt haben.

Der FCB-Präsident und Aufsichtsratchef, der als großer Befürworter von Kovac gilt, legt sein Amt allerdings am 15. November offiziell nieder. Rummenigge wird somit die klare Nummer Eins beim deutschen Rekordmeister. Der 64-Jährige vermied bereits in der vergangenen Saison ein klares Bekenntnis zu Kovac.

Rangnick, derzeit Head of Development Soccer bei RB, schloss eine Rückkehr auf die Trainerbank zuletzt nicht aus. Auch Manchester United soll ein Auge auf den 61-Jährigen geworfen haben.

FCB, Gerüchte: Nübel favorisiert wohl Wechsel zu Bayern

Schon seit längerer zeit gibt es Gerüchte, dass der FC Bayern München Alexander Nübel als Nachfolger von Manuel Neuer verpflichten möchte. Der Keeper von Schalke 04 lehnte zuletzt eine Vertragsverlängerung bei den Königsblauen ab und könnte im kommenden Sommer ablösefrei wechseln.

Wie SportBild erfahren haben will, favorisiere der 23-Jährige einen Wechsel nach München, soll sich gar bereits einig mit dem FCB sein. Nichtsdestotrotz will der FC Bayern den 2021 auslaufenden Vertrag mit Neuer verlängern. In der vergangenen Länderspielpause gab es dem Bericht zufolge ein Treffen mit seinem langjährigen Berater Thomas Kroth. Im Gespräch ist ein neuer Kontrakt bis 2023.

Nübel soll in dieser Zeit zur neuen Nummer 1 aufgebaut werden. Auch Neuer traut Nübel den Job zu und antwortete zuletzt auf die Frage, ob er sein Nachfolger werden könnte: "Kann er sein, ja. Die Zeichen stehen sehr gut für ihn."

FC Bayern, News: FCB mit knappem Sieg gegen Piräus

In der Champions League hat der FC Bayern mit 3:2 gegen Olympiakos Piräus gewonnen. Doch die Leistung war erneut nicht überzeugend. "Man wird verrückt, wenn man so ein Spiel anschaut. Wir haben keine Kontrolle, keine Aggressivität in den Zweikämpfen", sagte Hasan Salihamidzic nach der Partie und räumte ein: "Es muss alles besser werden!"

Weitere Sorgen bereiten den Mpünchnern die Verletzungen von Javi Martinez und Lucas Hernandez, die beide vorzeitig ausgewechselt wurden. Bei Hernandez gehen die Verantwortlichen gar von einem Ausfall "über einige Wochen" aus.

Trotz dessen sind die Münchner voll auf Achtelfinal-Kurs. Nach drei Spielen stehen neun Punkte auf dem Konto.

FC Bayern - Olympiakos Piräus 1:0: Noten und Einzelkritiken zum FCB © getty 1/15 Der FC Bayern gewinnt mit Ach und Krach bei Olympiakos Piräus und macht einen weiteren Schritt Richtung Champions-League-Achtelfinale. Beim 3:2 in Griechenland wird Robert Lewandowski einmal mehr zum Retter. Lucas Hernandez enttäuscht. Die Einzelkritik. © getty 2/15 MANUEL NEUER: Wurde bei beiden Gegentreffern auf dem falschen Fuß erwischt. Ließ den Reklamierarm diesmal auch unten. Bekam ansonsten wenig zu tun, weil die Abschlüsse der Hausherren zu unpräzise waren. Note: 4. © getty 3/15 JOSHUA KIMMICH: Verhinderte die Flanke, die zum 0:1 führte, nicht energisch genug. Hinterließ generell einen körperlosen Eindruck, gewann nur 16 Prozent seiner Zweikämpfe und produzierte insgesamt 13 Ballverluste. Note: 4,5. © imago images 4/15 BENJAMIN PAVARD: Bekam den umtriebigen El-Arabai zunächst überhaupt nicht in den Griff, stabilisierte sich mit der Dauer des Spiels aber. Unterband einen Konter in der 61., der wohl zu einer Großchance für die Griechen geführt hätte. Note: 4. © getty 5/15 LUCAS HERNANDEZ (bis 59.): Kopflos. Verschätzte sich beim 0:1 und wusste sich auch mit seiner unorthodoxen Fußabwehr nicht mehr zu helfen. Offenbarte auch Probleme im Spielaufbau. Verletzte sich in Hälfte zwei am Knöchel und musste raus. Note: 5. © getty 6/15 DAVID ALABA: Gewann alle vier Zweikämpfe, die er führte, hielt sich mit Vorstößen aber zurück. Durchwachsene Leistung. Note: 3,5. © imago images 7/15 JAVI MARTINEZ (bis 45.): Gewann immerhin 75 Prozent der acht Zweikämpfe, die er in Hälfte eins führte. Blieb zur Pause in der Kabine, weil er sich offensichtlich am Oberschenkel verletzte. Note: 3,5. © imago images 8/15 THIAGO: Wies wie so oft die beste Passqupte seiner Mannschaft auf (93 Prozent), kam im Spiel ohne Ball aber oft einen Schritt zu spät. Fälschte den Ball vor dem 2:3 unglücklich ins eigene Tor ab. Note: 4. © getty 9/15 SERGE GNABRY: Blasse Vorstellung des zuletzt so stark aufspielenden Außenstürmers. Wurde fast immer gedoppelt und brachte seine Stärken im Dribbling kaum zur Geltung. Note: 4. © getty 10/15 PHILIPPE COUTINHO: Wirkte bemühter als noch am Samstag in Augsburg, gab in Hälfte eins immerhin zwei ordentliche Torschüsse ab (13., 39.). Hatte nach seinem Positionswechsel mit Müller aber kaum noch Bindung zum Spiel. Note: 3,5. © getty 11/15 THOMAS MÜLLER (bis 86.): Verlor den Zweikampf vor dem 0:1. Tauschte kurze Zeit später mit Coutinho die Position und kam von der auch zum Abschluss, der zum Ausgleich führte. War mit seinem gewonnen Kopfballduell auch am 2:1 beteiligt. Note: 3. © getty 12/15 ROBERT LEWANDOWSKI: Traf auch im zwölften Pflichtspiel der Saison. Nutzte in der 34. nutzte eine Nachschusschance zum 1:1, stocherte in der 62. den Ball in Folge einer Ecke zum 2:1 ins Tor. Note: 1,5. © getty 13/15 CORENTIN TOLISSO (ab 46.): Ersetzte den verletzten Martinez. Hatte mit seinem gewonnenen Kopfballduell bei der Ecke vor dem 2:1 und mit seinem tollen Treffer zum 3:1 entscheidenden Anteil an den hart erkämpften drei Punkten. Note: 2. © getty 14/15 JEROME BOATENG (ab 59.): Kam für den verletzten Hernandez. Machte seine Sache souverän, auch wenn die Kräfte der Olympiakos-Offensive zu diesem Zeitpunkt offensichtlich schon ausgegangen waren. Note: 3. © imago images 15/15 IVAN PERISIC (ab 86.): Löste den bemühten Müller in den Schlussminuten ab. Keine Bewertung.

