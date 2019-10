FC Augsburg gegen FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag gastiert der FC Bayern München beim FC Augsburg. Alles Wissenswerte zur Partie und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Vor der Länderspielpause verlor der FC Bayern München in der Allianz Arena überraschend mit 1:2 gegen die TSG Hoffenheim. Beim FC Augsburg will der FCB zurück in die Erfolgsspur finden.

FC Augsburg gegen FC Bayern München: Ort und Anpfiff

Das Gastspiel des FC Bayern München beim FC Augsburg steigt am heutigen Samstag (19. Oktober) um 15.30 Uhr. Austragungsort ist die WWK Arena in Augsburg, welche eine Kapazität von 30.660 Plätzen bietet.

FC Augsburg - FC Bayern München heute live im TV sehen

Wie gewohnt wird die Bundesliga nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt. Sky besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an den Samstagsspielen der höchsten deutschen Spielklasse und zeigt somit auch FC Augsburg gegen den FC Bayern München live - sowohl einzeln als auch in der Konferenz.

Neben Sky hat auch der Streaminganbieter DAZN Rechte für die Übertragung der Bundesliga, DAZN zeigt alle Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr. Zudem zeigt DAZN rund 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights jeder Bundesliga-Partie.

FC Augsburg gegen FC Bayern heute im legalen Livestream sehen

Sky bietet neben der TV-Übertragung auch einen Livestream an, den Kunden entweder mit SkyGo oder über das Sky-Ticket empfangen können. Wie das TV-Programm selbst ist auch der Livestream kostenpflichtig.

FC Augsburg vs. FC Bayern München heute im Liveticker

FC Augsburg gegen FC Bayern München heute live: Die Vorschau

Für den FC Augsburg läuft es in der Bundesliga weiterhin alles andere als rund. Die Fuggerstädter kamen am vergangenen Spieltag bei Borussia Mönchengladbach mit 1:5 unter die Räder und befinden sich mit nur fünf Zählern aus sieben Spielen im Tabellenkeller. Aktuell rangiert der FCA auf Platz 14.

Doch auch der FC Bayern hatte sich in der letzten Partie vor der Länderspielpause ein anderes Ergebnis gewünscht. Nach der 7:2-Gala in der Champions League gegen Tottenham Hotspur wurden die Münchner vom Liga-Alltag eingeholt und kassierten prompt die erste Saison-Niederlage - ein 1:2 gegen die TSG Hoffenheim im eigenen Stadion.

Die Folge: Nur ein Spieltag nachdem die Bayern die Tabellenführung von Leipzig übernommen hatten, findet sich der Rekordmeister auf dem dritten Platz wieder. Die Spitze übernahm Gladbach.

FC Augsburg - FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Beim FC Augsburg fallen Carlos Gruezo (Innenbandverletzung im Sprunggelenk), Felix Götze (Hüftverletzung) und Marek Suchy (Hüftprobleme) verletzt aus.

Bis auf Jann-Fiete Arp (Kahnbeinbruch) kann der FC Bayern wohl auf den kompletten Kader zurückgreifen. Der zuletzt angeschlagene David Alaba wurde in der Länderspielpause geschont und Lucas Hernandez stand beim Spiel der Franzosen gegen die Türkei bereits wieder von Beginn an auf dem Platz. Serge Gnabry wurde von Bundestrainer Joachim Löw gegen Estland eine Pause gegönnt, nachdem dieser über muskuläre Probleme geklagt hatte.

So könnten die beiden Teams auflaufen:

FCA: Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Baier, Khedira - Gregoritsch, Vargas - Niederlechner, Finnbogason

Koubek - Lichtsteiner, Jedvaj, Uduokhai, Max - Baier, Khedira - Gregoritsch, Vargas - Niederlechner, Finnbogason FCB: Neuer - Pavard, Süle, Hernandez, Alaba - Thiago, Kimmich - Coman, Coutinho, Gnabry - Lewandowski

Bundesliga: Die Tabelle vor Augsburg gegen Bayern

Die Tabelle vor der heutigen Partie: