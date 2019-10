Eintracht Frankfurt - Spielplan: Termine, Gegner und Übertragung

Die Länderspielpause ist vorbei und der 8. Spieltag der Bundesliga steht vor der Tür. Wir zeigen Euch den Spielplan von Eintracht Frankfurt und verraten Euch somit, auf welche Gegner die SGE in der nächsten Zeit trifft.

Eintracht Frankfurt - Spielplan: Die nächsten Spiele im Überblick

Für Eintracht Frankfurt startet der Ligabetrieb direkt am kommenden Freitag (18. Oktober). Dann empfängt die SGE Bayer Leverkusen in der Commerzbank-Arena. Am nächsten Donnerstag (24. Oktober) steht der 3. Spieltag der Gruppenphase der Europa League an, wenn Standard Lüttich nach Frankfurt kommt.

Die Spiele von Eintracht Frankfurt bis zur Winterpause:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 18. Oktober 20.30 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen (H) 24. Oktober 21 Uhr Europa League Standard Lüttich (H) 27. Oktober 18 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (A) 30. Oktober 20.45 Uhr DFB-Pokal FC St. Pauli (A) 2. November 15.30 Uhr Bundesliga FC Bayern München (H) 7. November 18.55 Uhr Europa League Standard Lüttich (A) 10. November 18 Uhr Bundesliga SC Freiburg (A) 23. November 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (H) 28. November 21 Uhr Europa League Arsenal (A) 2. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga 1. FSV Mainz 05 (A) 6. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga Hertha BSC (H) 12. Dezember 18.55 Uhr Europa League Vitoria Guimares (H) 15. Dezember 18 Uhr Bundesliga FC Schalke 04 (A) 18. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln (H) 22. Dezember 18 Uhr Bundesliga SC Paderborn (A)

Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream sehen

Wenn Ihr bei den nächsten beiden Spielen von Eintracht Frankfurt live dabei sein wollt, braucht Ihr ein Abonnement bei DAZN. Der Streamingdienst besitzt die exklusiven Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen der Bundesliga und an allen Partien der Europa League. Somit zeigt DAZN die Begegnungen gegen Bayer Leverkusen und Standard Lüttich live.

DAZN zeigt neben den Freitagsspielen auch alle Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden, der höchsten deutschen Spielklasse live. Auch die Champions League, Ligue 1, Serie A und LaLiga sind im Programm von DAZN zu finden.

Die Europa-League-Partie gegen Lüttich wird zudem im frei empfangbaren Fernsehen bei RTL Nitro übertragen.

Eintracht Frankfurt im Liveticker verfolgen

Wer keine Möglichkeit hat, die Spiele der Eintracht im TV oder Livestream zu verfolgen, kann auf die ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. SPOX bietet zu allen Partien der Bundesliga und Europaleague einen Liveticker an.

Bundesliga - Tabelle: Eintracht Frankfurt auf Platz neun

Nach sieben Spieltagen hat die Eintracht elf Punkte auf dem Konto, was den neunten Platz bedeutet. Mit einem Sieg über Bayer Leverkusen kann die SGE (vorübergehend) mit dem drittplatzierten FC Bayern München gleichziehen.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia M'gladbach 7 15:6 9 16 2. Wolfsburg 7 10:4 6 15 3. Bayern München 7 20:8 12 14 4. SC Freiburg 7 15:7 8 14 4. RB Leipzig 7 15:7 8 14 6. Schalke 04 7 14:7 7 14 7. Bayer Leverkusen 7 12:8 4 14 8. Borussia Dortmund 7 19:11 8 12 9. Eintracht Frankfurt 7 11:10 1 11 10. Hertha BSC 7 12:12 0 10 11. Werder Bremen 7 12:16 -4 8 12. TSG Hoffenheim 7 6:11 -5 8 13. 1. FSV Mainz 05 7 7:17 -10 6 14. FC Augsburg 7 8:19 -11 5 15. Fortuna Düsseldorf 7 9:14 -5 4 16. 1. FC Union Berlin 7 6:13 -7 4 17. 1. FC Köln 7 5:16 -11 4 18. SC Paderborn 07 7 9:19 -10 1

Europa League - Tabelle: Die SGE in Gruppe F

Nach der deutlichen 0:3-Pleite im Auftaktsspiel gegen den FC Arsenal gewann Frankfurt am 2. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase mit 1:0 bei Vitoria Guimaraes. An den folgenden zwei Spieltagen kommt es zu den Duellen gegen Standard Lüttich, die voraussichtlich über den Einzug in die K.o.-Runde entscheiden werden.