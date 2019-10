Eintracht Frankfurt - Spielplan: Termine, Gegner, Übertragung

Durch die Länderspielpause hat Eintracht Frankfurt knapp zwei Wochen spielfrei. Wann es für die Mannschaft von Adi Hütter weitergeht und auf wen die SGE trifft, erfahrt Ihr hier.

Sichere Dir jetzt deinen DAZN-Gratismonat und verfolge ausgewählte Spiele der Bundesliga umsonst!

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Eintracht Frankfurt: Die nächsten Spiele im Überblick

Die Frankfurter erwartet nach der Länderspielpause gleich das Spiel am Freitagabend zum Auftakt des achten Bundesliga-Spieltags. Dann gastiert Bayern Leverkusen in der Commerzbank-Arena. Anschließend steht der nächste Europa-League-Spieltag an.

Das sind die Begegnungen der SGE bis zur Winterpause:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 18. Oktober 20.30 Uhr Bundesliga Bayer Leverkusen (H) 24. Oktober 21 Uhr Europa League Standard Lüttich (H) 27. Oktober 18 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (A) 30. Oktober 20.45 Uhr DFB-Pokal FC St. Pauli (A) 2. November 15.30 Uhr Bundesliga FC Bayern München (H) 7. November 18.55 Uhr Europa League Standard Lüttich (A) 10. November 18 Uhr Bundesliga SC Freiburg (A) 23. November 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (H) 28. November 21 Uhr Europa League Arsenal (A) 2. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga 1. FSV Mainz 05 (A) 6. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga Hertha BSC (H) 12. Dezember 18.55 Uhr Europa League Vitoria Guimares (H) 15. Dezember 18 Uhr Bundesliga FC Schalke 04 (A) 18. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga 1. FC Köln (H) 22. Dezember 18 Uhr Bundesliga SC Paderborn (A)

Eintracht Frankfurt live im TV und Livestream

Fußball-Fans aufgepasst: Die nächsten beiden Spiele von Eintracht Frankfurt könnt Ihr kostenlos live verfolgen. Sowohl das Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Freitag als auch die Europa-League-Partie gegen Standard Lüttich werden live auf DAZN übertragen.

Der Streaming-Dienst hält seit letztem Jahr die Rechte an allen Spielen der Europa League. In dieser Saison zeigt DAZN ebenfalls alle Begegnungen live. Zudem hat sich DAZN die Rechte an ausgewählten Spielen der Bundesliga gesichert. So zeigt die Streaming-Plattform die Freitags-, Montags- sowie Sonntagsspiele um 13.30 Uhr.

Außerdem überträgt DAZN ausgewählte Begegnungen der Champions League und alle Partien der Ligue 1, Serie A und Primera Division. DAZN ist im ersten Monat gratis, anschließend kostet es 11,99 Euro im Monat. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahres-Abo für 119,99 Euro buchen.

Jetzt den Gratis-Monat sichern und die nächsten Spiele von Frankfurt live sehen.

Die Tabelle der Bundesliga nach dem 7. Spieltag

Eintracht Frankfurt verpasste es durch das Unentschieden, an Dortmund in der Tabelle vorbeizuziehen. Die SGE bleibt dadurch Neunter.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia M'gladbach 7 15:6 9 16 2. Wolfsburg 7 10:4 6 15 3. Bayern München 7 20:8 12 14 4. SC Freiburg 7 15:7 8 14 4. RB Leipzig 7 15:7 8 14 6. Schalke 04 7 14:7 7 14 7. Bayer Leverkusen 7 12:8 4 14 8. Borussia Dortmund 7 19:11 8 12 9. Eintracht Frankfurt 7 11:10 1 11 10. Hertha BSC 7 12:12 0 10 11. Werder Bremen 7 12:16 -4 8 12. TSG Hoffenheim 7 6:11 -5 8 13. 1. FSV Mainz 05 7 7:17 -10 6 14. FC Augsburg 7 8:19 -11 5 15. Fortuna Düsseldorf 7 9:14 -5 4 16. 1. FC Union Berlin 7 6:13 -7 4 17. 1. FC Köln 7 5:16 -11 4 18. SC Paderborn 07 7 9:19 -10 1

© getty

Europa League: Die Gruppe von Eintracht Frankfurt

In der Gruppe F der Europa League liegt Eintracht Frankfurt aktuell auf Rang drei punktgleich mit dem Zweiten Standard Lüttich. An den nächsten beiden Spieltagen kommt es jeweils zum direkten Duell gegen die Belgier.