Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern München (FCB): Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Eintracht aus Frankfurt empfängt am heutigen Samstag den FC Bayern München zum 10. Spieltag der Bundesliga. Alles, was Ihr zum Spiel wissen müsst und wo Ihr es live mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern: Wo und wann findet das Spiel statt?

Gespielt wird heute ab 15.30 Uhr in der Frankfurter Commerzbank-Arena, in der 51.500 Zuschauer Platz finden.

© getty

Frankfurt gegen Bayern: Die Übertragung in TV und Stream

Alle Samstagsspiele der Bundesliga-Saison 2019/20 werden live und in voller Länge beim Pay-TV-Sender Sky gezeigt - so auch die Partie zwischen der Eintracht und den Bayern. Ab 15.15 Uhr startet die Übertragung auf SkySport Bundesliga 2 HD - wahlweise im TV oder via SkyGo im Livestream.

Durch eine einmalige Kooperation mit Sky wird auch das ZDF das Duell live übertragen.

Für alle, die keine Zeit für die Bundesliga finden, stehen ab 40 Minuten nach Abpfiff, also gegen 18 Uhr, die Highlights auf DAZN zur Verfügung.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im Liveticker

Wer das Aufeinandertreffen weder im TV noch im Stream verfolgen kann, kann trotzdem live mit dabei sein. In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem neuesten Stand.

Eintracht Frankfurt - FCB: Vorschau

Die bisherige Saison der Eintracht gleicht einer Berg- und Talfahrt. Zwischen starke Auftritte, wie das 2:2 gegen den BVB oder das 3:0 gegen Bayer Leverkusen, mischen sich unerklärlich schwache Mannschaftsleistungen, wie beim 1:2 gegen Augsburg oder der 0:4-Klatsche gegen den FC Arsenal in der Europa League. Mit 14 Punkten aus neun Spielen liegt man dennoch in Schlagdistanz zur Tabellenspitze.

Eine ähnlich durchwachsene Saison durchleben bisher die Bayern. Zwar gingen die Münchner in der Liga nur ein Mal als Verlierer vom Platz (1:2 gegen Hoffenheim) - die Auftritte der Truppe von Trainer Niko Kovac sind, speziell in den letzten Wochen, spielerisch aber wenig überzeugend.

Sinnbildlich dafür stand der DFB-Pokal-Abend am vergangenen Dienstag, als der FCB 80 Minuten lang harmlos gegen die Defensive des VfL Bochum anrannte und nur durch zwei späte Tore von Serge Gnabry und Thomas Müller das blamable Pokal-Aus beim Zweitligisten noch abwandte.

SGE gegen FCB: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Eintacht Frankfurt: Rönnow - Abraham, Hasebe, Hinteregger - Fernandes, Rode - da Costa, Kostic - Kamada - Dost, Paciencia

Bank: Wiedwald, Chandler, Durm, Falette, Ndicka, Gacinovic, Kohr, Sow, Joveljic, Silva

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Pavard, Boateng, Alaba - Martinez, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

Bank: Früchtl, Hoffmann, Ulreich, Cuisance, Davies, Goretzka, Müller, Perisic, Tolisso

SGE - FC Bayern München: Die letzten Duelle

Von den letzten fünf Duellen konnte die Eintracht nur das Pokal-Finale 2018 für sich entscheiden.

Datum Wettbewerb Mannschaft 1 Mannschaft 2 Ergebnis 18.05.19 Bundesliga FC Bayern München Eintracht Frankfurt 5:1 22.12.18 Bundesliga Eintracht Frankfurt FC Bayern München 0:3 12.08.18 Supercup Eintracht Frankfurt FC Bayern München 0:5 19.05.18 DFB-Pokal FC Bayern München Eintracht Frankfurt 1:3 28.04.18 Bundesliga FC Bayern München Eintracht Frankfurt 4:1

Budesliga: Die Tabelle vor dem 10. Spieltag

Die Bayern sind mit 18 Punkten erster Verfolger von Spitzenreiter Mönchengladbach, die Eintracht liegt mit 14 Zählern auf Rang neun.