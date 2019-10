Bundesliga: Die Torschützenliste der Saison 19/20

In der Bundesliga ist Robert Lewandowski derzeit absolut on fire und trifft quasi nach Belieben. Doch welche Spieler können ihn am Ende im Kampf um die Torjäger-Kanone herausfordern? SPOX präsentiert Euch die treffsichersten Spieler der Saison 2019/2020.

Bundesliga: Die aktuelle Torschützenliste

Robert Lewandowski ist aktueller Top-Torjäger mit elf Treffern nach sieben Spielen.

Platz Spieler Verein Einsätze Tore 1 Robert Lewandowski FC Bayern München 7 11 2 Paco Alcacer Borussia Dortmund 6 5 3 Timo Werner RB Leipzig 7 5 4 Alassane Plea Borussia Möchengladbach 7 4 Kevin Volland Bayer Leverkusen 7 4 Amine Harit FC Schalke 04 7 4 Wout Weghorst VfL Wolfsburg 7 4 Florian Niederlechner FC Augsburg 7 4 Marco Reus Borussia Dortmund 7 4 Rouwen Hennings Fortuna Düsseldorf 7 4 Luca Waldschmidt SC Freiburg 7 4

Bundesliga: Lewy stellt nächsten Rekord auf

Robert Lewandowski ist derzeit in absoluter Topform. Am 7. Spieltag brach der Pole in Diensten des FC Bayern den nächten Bundesliga-Rekord. Lewandowskis Treffer gegen die TSG Hoffenheim zum zwischenzeitlichen 1:1 war bereits sein 11. Saisontor in der laufenden Spielzeit. Damit hat der 31-Jährige in der aktuellen Torjägerliste mehr als doppelt so viele Treffer auf dem Konto wie sein ärgster Verfolger Paco Alcacer.

Zudem traf er im siebten Ligaspiel in Folge und stellte damit einen neuen Bundesligarekord auf. Der Stürmer ist nun der erste Spieler der Liga-Historie, der nach nur sieben Spielen bereits elf Tore auf dem Konto hat. Mit dieser Bestmarke brach er seinen eigenen Rekord der Saison 15/16, als er nach sieben Spieltagen zehn Tore erzielte und damit die seit 1977/78 bestehende Bestmarke von Gerd Müller egalisierte.

Am kommenden Spieltag kann Lewandowski seine Serie weiter ausbauen und für den nächsten Rekord sorgen. Zwölf Saisontore nach acht Spielen konnten bisher nur drei Spieler in der Geschichte der Bundesliga vorweisen: Christian Müller (1964/65, für den 1. FC Köln), Gerd Müller (1968/69) und Lewandowski selbst (2015/16).

Bundesliga: Die ewige Torschützenliste

Mit seinem Tor gegen Hoffenheim zog Lewandowski mit Manfred Burgsmüller gleich und hat jetzt 213 Tore nach 297 Spielen auf dem Konto.

Platz Spieler Einsätze Tore 1 Gerd Müller 427 365 2 Klaus Fischer 535 268 3 Jupp Heynckes 369 220 4 Robert Lewandowski* 297 213 5 Manfred Burgsmüller 447 213 6 Claudio Pizarro* 478 197 7 Ulf Kirsten 350 182 8 Stefan Kuntz 449 179 9 Dieter Müller 303 182 10 Klaus Allofs 424 179

* Noch aktive Spieler.

Bundesliga: Der 8. Spieltag

Folgende Begegnungen sind für den 8. Spieltag angesetzt:

Datum Heim Gast 18.10.

20:30 Uhr Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 19.10.

15:30 Uhr Union Berlin SC Freiburg 19.10.

15:30 Uhr FC Augsburg Bayern München 19.10.

15:30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 19.10.

15:30 Uhr Werder Bremen Hertha BSC 19.10.

15:30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg 19.10.

18:30 Uhr Borussia Dortmund Mönchengladbach 20.10.

15:30 Uhr 1. FC Köln SC Paderborn 07 20.10.

18:00 Uhr 1899 Hoffenheim Schalke 04

Bundesliga: Tabelle

Die aktuelle Tabelle der Bundesliga: