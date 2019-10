BVB, News und Gerüchte: Nico Schulz ist zurück im Mannschaftstraining

Nico Schulz ist bei Borussia Dortmund ins Mannschaftsstraining zurückgekehrt. Ex-Trainer Jürgen Klopp kann sich generell eine Rückkehr zum BVB vorstellen. Hier gibt es News und Gerüchte zum BVB.

BVB, News: Nico Schulz ist zurück im Mannschaftstraining

Neuzugang Nico Schulz ist bei Borussia Dortmund ins Mannschaftsstraining zurückgekehrt. Am Mittwoch absolvierte er Teile der Einheit mit der durch die Länderspielpause ausgedünnten Mannschaft. Fraglich ist noch, ob er bis zum nächsten Bundesligaspiel am übernächsten Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach wieder einsatzbereit ist.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zuletzt laborierte Schulz an einem Teilriss eines Bandes in der linken Fußwurzel, den er sich während der letzten Länderspielpause bei der deutschen Nationalmannschaft zugezogen hatte. Im Sommer war er für 25 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim zum BVB gewechselt.

Borussia Dortmund: Welcher BVB-Spieler gab die meisten Torvorlagen seit 2008 ab? © getty 1/23 Welcher Dortmunder Spieler hat seit der Saison 2008/09 die meisten Torvorlagen in der Bundesliga für den BVB gegeben? SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/23 28. Platz: Lucas Barrios - 6 Assists. Teilt sich diese Platzierung mit Matthias Ginter und Andre Schürrle. © getty 3/23 21. Platz: Patrick Owomoyela - 7 Assists. Teilt sich diese Platzierung mit Alexander Frei, Sven Bender, Jonas Hofmann, Tamas Hajnal, Adrian Ramos und Nelson Valdez. © getty 4/23 19. Platz: Mohamed Zidan - 8 Assists. © getty 5/23 19. Platz: Sebastian Kehl - 8 Assists. © getty 6/23 18. Platz: Raphael Guerreiro - 10 Assists. © getty 7/23 17. Platz: Mats Hummels - 11 Assists. © getty 8/23 16. Platz: Ousmane Dembele - 12 Assists. © getty 9/23 15. Platz: Ilkay Gündogan - 13 Assists. © getty 10/23 13. Platz: Christian Pulisic - 15 Assists. © getty 11/23 13. Platz: Gonzalo Castro - 15 Assists. © getty 12/23 10. Platz: Robert Lewandowski - 20 Assists. © getty 13/23 10. Platz: Pierre-Emerick Aubameyang - 20 Assists. © getty 14/23 10. Platz: Marcel Schmelzer - 20 Assists. © getty 15/23 9. Platz: Jadon Sancho - 23 Assists. © getty 16/23 8. Platz: Kevin Großkreutz - 26 Assists. © getty 17/23 7. Platz: Nuri Sahin - 27 Assists. © getty 18/23 6. Platz: Shinji Kagawa - 28 Assists. © getty 19/23 5. Platz: Henrikh Mkhitaryan - 29 Assists. © getty 20/23 4. Platz: Jakub Blaszczykowski - 32 Assists. © getty 21/23 2. Platz: Mario Götze - 36 Assists. © getty 22/23 2. Platz: Lukasz Piszczek - 36 Assists. © getty 23/23 1. Platz: Marco Reus - 42 Assists.

BVB: 12 Dortmunder Profis auf Länderspielreise

Spieler Nationalmannschaft Julian Brandt Deutschland Marco Reus Deutschland Manuel Akanji Schweiz Thomas Delaney Dänemark Jacob Bruun Larsen Dänemark U21 Thorgan Hazard Belgien Axel Witsel Belgien Leonardo Balerdi Argentinien Raphael Guerreiro Portugal Achraf Hakimi Marokko Jadon Sancho England Dan-Axel Zagadou Frankreich U21

BVB, News: Klopp kann sich eine Rückkehr vorstellen

Ex-Trainer Jürgen Klopp kann sich eine BVB-Rückkehr vorstellen. Das erzählte er im neuen Buch des BVB-Vorstandsvorsitzenden Hans-Joachim Watzke "ECHTE LIEBE. Ein Leben mit dem BVB". In der Bild wurde vorab ein Auszug gedruckt.

"Als Retter in der Not, wenn der Verein wirklich meine Hilfe braucht - warum sollte ich das nicht machen? Es ist total schön, dass ich dazu überhaupt die Möglichkeit habe", sagte Klopp. "Aber ich halte es nicht für wahnsinnig wahrscheinlich, dass es so kommt."

Klopp trainierte bereits von 2008 bis 2015 den BVB und steht aktuell beim FC Liverpool unter Vertrag, mit dem er im vergangenen Mai die Champions League gewann. Ein Jahr zuvor hatte Watzke bereits versucht, Klopp zurückzuholen. Alle Infos dazu gibt es hier.