BVB (Borussia Dortmund) - Spielplan: Gegner, Termine, Übertragung

Nach dem 2:2-Unentschieden in Freiburg verweilt der BVB nun in der Länderspielpause. Gegen wen Borussia Dortmund in den nächsten Partien spielt und wo Ihr diese Spiele im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

BVB: Die nächsten Spiele im Überblick

Der BVB trifft in kürzester Zeit zwei Mal auf Borussia Mönchengladbach, beide Spiele werden im Signal Iduna Park ausgetragen.

Das sind die Spiele des BVB in der Hinrunde:

Datum Uhrzeit Wettbewerb Gegner 19. Oktober 18.30 Uhr Bundesliga Borussia Mönchengladbach (H) 23. Oktober 21 Uhr Champions League Inter Mailand (H) 26. Oktober 15.30 Uhr Bundesliga FC Schalke 04 (A) 30. Oktober 20.30 Uhr DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach (H) 2. November 15.30 Uhr Bundesliga VfL Wolfsburg (H) 5. November 21 Uhr Champions League Inter Mailand (A) 9. November 18.30 Uhr Bundesliga FC Bayern München (A) 22. November 20.30 Uhr Bundesliga SC Paderborn (H) 27. November 21 Uhr Champions League FC Barcelona (A) 30. November 18.30 Uhr Bundesliga Hertha BSC (A) 7. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga Fortuna Düsseldorf (H) 11. Dezember 21 Uhr Champions League Slavia Prag (H) 14. Dezember 15.30 Uhr Bundesliga FSV Mainz 05 (A) 17. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga RB Leipzig (H) 20. Dezember 20.30 Uhr Bundesliga TSG Hoffenheim (A)

BVB in der Bundesliga und Champions League heute live im TV und Livestream

DAZN hat sich zur neuen Saison die Übertragungsrechte an allen Freitagsspielen, den Sonntagsspielen um 13.30 Uhr sowie Montagsspielen der Bundesliga gesichert und zeigt somit auch Spiele des BVB live! Beispielsweise überträgt DAZN das Freitagsspiel des BVB gegen den SC Paderborn live und exklusiv in voller Länge.

Auch in der Champions League ist DAZN Euer Ansprechpartner. DAZN zeigt über 100 Spiele der UEFA Champions League. In der laufenden Gruppenphase überträgt DAZN die übrigen Heimspiele des BVB gegen Inter Mailand und Slavia Prag live und exklusiv in voller Länge. In Österreich dagegen sind die beiden verbliebenden Auswärtsspiele der Champions League in Barcelona und in Mailand auf DAZN live und exklusiv in voller Länge zu sehen. DAZN kostet lediglich 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar.

Alle restlichen Spiele des BVB sind beim Bezahlsender Sky zu sehen. Neben der üblichen TV-Übertragung bietet Sky seinen Kunden einen Livestream via SkyGo an. Ohne Sky-Abo könnt Ihr Euch auch einen Tagespass via Sky Ticket kaufen, damit Ihr den BVB dennoch live sehen könnt.

Die Tabelle der Bundesliga

Borussia Dortmund liegt nach sieben Spielen in der Bundesliga nur auf achten Rang.

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Borussia M'gladbach 7 15:6 9 16 2. Wolfsburg 7 10:4 6 15 3. Bayern München 7 20:8 12 14 4. SC Freiburg 7 15:7 8 14 4. RB Leipzig 7 15:7 8 14 6. Schalke 04 7 14:7 7 14 7. Bayer Leverkusen 7 12:8 4 14 8. Borussia Dortmund 7 19:11 8 12 9. Eintracht Frankfurt 7 11:10 1 11 10. Hertha BSC 7 12:12 0 10 11. Werder Bremen 7 12:16 -4 8 12. TSG Hoffenheim 7 6:11 -5 8 13. 1. FSV Mainz 05 7 7:17 -10 6 14. FC Augsburg 7 8:19 -11 5 15. Fortuna Düsseldorf 7 9:14 -5 4 16. 1. FC Union Berlin 7 6:13 -7 4 17. 1. FC Köln 7 5:16 -11 4 18. SC Paderborn 07 7 9:19 -10 1

Champions League: Die Tabelle des BVB

Nach zwei Spielen führt der BVB aufgrund des besseren Torverhältnis die Tabelle an.