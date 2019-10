BVB gegen Borussia Mönchengladbach heute: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

Am 8. Spieltag treffen in der Bundesliga heute Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Alle Infos rund um die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker findet Ihr hier bei SPOX.

Alle Freitagsspiele der Bundesliga könnt Ihr live und exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen. Holt Euch hier Euren Gratismonat.

Bundesliga live: BVB gegen Gladbach - Datum, Termin, Uhrzeit

Der BVB empfängt den Tabellenführer im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Um 18.30 Uhr steigt das Spitzenspiel, Sascha Stegemann wird die Begegnung anleiten.

BVB (Borussia Dortmund) - Borussia Mönchengladbach heute im TV sehen. und Livestream

Die heutige Begegnung wird nur auf Sky live ausgestrahlt. Der Pay-TV-Sender hält die Exklusivrechte für die Übertragung der Samstagsspiele.

Sky beginnt seine Übertragung rund eine Stunde vor dem Anpfiff, Wolff Fuss wird das Geschehen auf dem Feld für Euch kommentieren.

BVB gegen Borussia Mönchengladchbach im Livestream sehen

Ihr könnt das Programm sowohl im TV als auch per Livestream via Sky Go empfangen - für beides ist ein kostenpflichtiges Abonnement vonnöten.

Auch DAZN zeigt dank einer Kooperation mit Eurosport seit dieser Saison 40 Bundesligaspiele. Darüber hinaus findet Ihr auf DAZN Liveübertragungen aus der Champions League, Europa League, und zahlreicher weiterer Topligen wie der Serie A oder La Liga. Testet das Ganze hier einen Monat lang gratis, anschließend kostet der Dienst 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr.

Borussia Dortmund gegen Mönchengladbach im Liveticker auf SPOX

Auf SPOX gibt es Liveticker zu allen Partien der Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga. Eine Übersicht findet ihr in unserem Kalender , zum Duell zwischen dem BVB und Gladbach geht es hier entlang.

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick - Partien, begegnungen

Frankfurt und Leverkusen haben den Spieltag gestern bereits eröffnet, am Samstag sind unter anderem mit Leipzig, den Bayern, Gladbach und dem BVB einige Topteams im Einsatz. Hier habt Ihr einen Überblick:

Datum Uhrzeit Heimteam Gästeteam 18.10.2019 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 19.10.2019 15.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg 19.10.2019 15.30 Uhr Werder Bremen Hertha BSC 19.10.2019 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 19.10.2019 15.30 Uhr FC Augsburg Bayern München 19.10.2019 15.30 Uhr Union Berlin SC Freiburg 19.10.2019 18.30 Uhr Borussia Dortmund Mönchengladbach 20.10.2019 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Paderborn 07 20.10.2019 18 Uhr 1899 Hoffenheim Schalke 04

Bundesliga live: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Dortmund und Gladbach

Paco Alcacer ist laut Lucien Favre wohl noch nicht wieder einsatzbereit, auch bei BMG fallen einige Akteure verletzt aus. So könnten die Startformationen aussehen:

Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - M. Götze

Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, T. Hazard - M. Götze Gladbach: Sommer - Jantschke, Elvedi, Bensebaini, Wendt - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Plea, Thuram

© getty

BVB gegen Borussia Mönchengladbach: Vorschau und Fakten

Der BVB hat gegen Mönchengladbach eine gute Bilanz vorzuweisen, die letzten acht Duelle gewannen die Schwarz-Gelben.

Dortmund konnte in dieser Spielzeit in jedes Mal ein Tor verzeichnen, hielt aber nur beim 4:0 gegen Leverkusen den eigenen Kasten frei.

Die Fohlen sind jedoch nicht zu unterschätzen. Sie gewannen zuletzt vier Begegnungen in Folge sowie alle Auswärtsspiele in dieser Saison.

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 8. Spieltag

Dortmund sitzt momentan auf einem wenig zufriedenstellenden achten Platz, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf Tabellenführer Gladbach.