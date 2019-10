Bundesliga: Deshalb überträgt Sky nicht Eintracht Frankfurt gegen Bayer 04 Leverkusen

Die Bundesliga kehrt aus der Länderspielpause zurück, los geht es zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer 04 Leverkusen. Warum das Duell nicht von Sky übertragen wird und wo Ihr es alternativ im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Bundesliga: Deshalb überträgt Sky nicht Frankfurt gegen Leverkusen

Dass das Spiel nicht auf Sky übertragen wird, hat einen ganz einfachen Grund: Alle Freitagsspiele der Bundesliga finden in dieser Saison auf DAZN statt. Kurz vor dem Anstoß beginnt der Streamingdienst seine Sendung, die Ihr an allen internetfähigen Endgeräten verfolgen könnt - egal ob am Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone.

Bundesliga: Wo und wann spielen Frankfurt und Leverkusen?

Schauplatz der heutigen Partie ist die Commerzbank-Arena in Frankfurt. Um 20.30 Uhr wird Christian Dingert den Kick anpfeifen, rund 50.000 Fans können im Stadion anwesend sein.

Eintracht gegen Leverkusen im Liveticker auf SPOX

Wie Ihr es von uns gewohnt seid, liefern wir auch zur heutigen Begegnung wieder einen Liveticker. Pünktlich zum Anpfiff geht es damit los, sodass Ihr garantiert nichts Wichtiges verpasst.

Bundesliga: Der 8. Spieltag im Überblick

Eine Reihe spannender Partien stehen an diesem Wochenende an, besonders eng könnte es am Sonntag zur Sache gehen. Dort begegnen sich im Kellerduell der 1. FC Köln und der SC Paderborn. Hier seht Ihr das gesamte Programm:

Datum Uhrzeit Heimteam Gästeteam 18.10.2019 20.30 Uhr Eintracht Frankfurt Bayer Leverkusen 19.10.2019 15.30 Uhr RB Leipzig VfL Wolfsburg 19.10.2019 15.30 Uhr Werder Bremen Hertha BSC 19.10.2019 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf 1. FSV Mainz 05 19.10.2019 15.30 Uhr FC Augsburg Bayern München 19.10.2019 15.30 Uhr Union Berlin SC Freiburg 19.10.2019 18.30 Uhr Borussia Dortmund Mönchengladbach 20.10.2019 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Paderborn 07 20.10.2019 18 Uhr 1899 Hoffenheim Schalke 04

Bundesliga live: Die Aufstellungen von Frankfurt und Leverkusen

Frankfurt muss ohne Keeper Kevin Trapp auskommen, bei der Werkself fehlt Charles Aranguiz. Diese Akteure könnten zum Start auf dem Rasen stehen:

Eintracht Frankfurt: Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - Fernandes - da Costa, Sow, Rode, Kostic - Dost, Silva

Rönnow - Toure, Hasebe, Hinteregger - Fernandes - da Costa, Sow, Rode, Kostic - Dost, Silva Bayer 04 Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Wendell - Baumgartlinger, Demirbay - L. Bender, Havertz, Amiri, Volland - Alario

BuLi: Zahlen und Fakten zu Frankfurt und Leverkusen

Bayer 04 ist vor allem auswärts in guter Form - zwei seiner drei Spiele in der Ferne konnte der Klub gewinnen.

Vor allem in Frankfurt lieferte die Mannschaft in jüngerer Vergangenheit ab und gewann drei der letzten sechs Duelle.

Die Eintracht wackelte zuhause bislang in jedem Spiel. Immer musste sie gegen einen Rückstand ankämpfen, hat am Ende aber keines verloren.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

Als kleine Erinnerung gibt es nach der langen Länderspielpause hier die aktuelle Tabelle: