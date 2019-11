Bayer 04 Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Mönchengladbach gastiert am heutigen Samstag zum zehnten Bundesliga-Spieltag bei Bayer 04 Leverkusen. SPOX hat für Euch alle Infos zur Partie sowie zur Übertragung in TV, Stream und Ticker.

Jetzt gratis DAZN-Probemonat holen und die Bundesliga live miterleben.

Artikel und Videos zum Thema Ausgewählte Bundesliga-Spiele live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Bayer Leverkusen gegen Mönchengladbach: Wann und wo findet das Spiel statt?

Austragungsort der heutigen Begegnung ist die 30.000 Zuschauer fassende BayArena in Leverkusen. Der Spielbeginn ist auf 15.30 Uhr terminiert.

© getty

B04 vs. Gladbach: Die Übertragung in TV und Livestream

Die einzige Möglichekeit, die Partie live mitverfolgen zu können, gibt es beim Pay-TV-Sender Sky. Dort startet ab 15.15 Die Übertragung aus Leverkusen wahlweise auf SkySport Bundesliga 4 HD im Einzelspiel oder SkySport Bundesliga 1 HD in der Konferenz. Kommentator ist Tom Bayer. Alle mobilen Sky-Kunden können mit SkyGo außerdem auf einen Livestream zurückgreifen.

40 Minuten nach Spielende stellt der Streamingdienst DAZN die Partie dann im RE-Live zur Vefügung. Neben allen Bundesliga-Spielen im der Wiederholung zeigt DAZN in diesem Jahr auch 40 Partien Deutschlands höchster Spielklasse live und in voller Länge - alle Freitags- sowie je fünf Sonn- und Montagsbegegnungen.

Jetzt kostenlosen Probemonat sichern.

Leverkusen - Borussia Mönchengladbach: Liveticker

Selbstverständlich bieten wir hier bei SPOX auch einen Liveticker für Euch an, mit dem Ihr kein Highlight aus Leverkusen verpassen werdet.

Bayer gegen Gladbach: Die Vorschau

Die Bosz-Elf ist seit drei Bundesligaspielen sieglos und holte in diesem Zeitraum nur einen Punkt. Zuhause ist B04 zwar noch ungeschlagen, aus den letzten beiden Heimpartien gab es aber nur jeweils ein Remis gegen Leipzig (1:1) und Bremen (2:2). Den letzten Dreier im eigenen Wohnzimmer gab es am 5. Spieltag gegen Union Berlin. Im DFB-Pokal unter der Woche hangelte sich Leverkusen mit großer Mühe zu einem knappen 1:0-Sieg gegen Paderborn und damit in die Runde der letzten 16.

Besser sieht es auf der anderen Seite aus. Zwar hatten auch die Fohlen im DFB-Pokal Probleme und verloren ihr Match gegen Borussia Dortmund am Ende sogar mit 1:2, in der Liga läuft es aber prächtig. Mit 19 Punkten aus neun Spielen grüßt die Mannachaft von Coach Marco Rose von der Tabellenspitze und verteidigte diese am vergangenen Wochenende mit einem überzeugenden 4:2-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt.

B04 vs. Mönchengladbach: Mögliche Startaufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Dragovic - Baumgartlinger, Demirbay - Bellarabi, Havertz, Weiser - Alario, Volland

Nicht dabei: Aranguiz (Haarriss im Mittelfuß), Bailey (Muskelfaserriss im Oberschenkel), L. Bender (Faserriss im Oberschenkel), Sinkgraven (Muskel-Sehnenverletzung)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Beyer, Elvedi, Wendt - Kramer, Zakaria - Benes - Herrmann, Stindl, Thuram

Nicht dabei: Bennetts (Muskelbündelriss im Oberschenkel), Embolo (Muskelfaserriss), Jantschke (Oberschenkelzerrung), Johnson (Muskelverletzung im Adduktorenbereich), Müsel (Eingriff am Knie), Plea (Muskelverletzung im Oberschenkel), Raffael (Adduktorenprobleme), Sippel (Innenbandanriss im Knie)

Leverkusen - Gladbach: Die letzten Aufeinandertreffen

Das letzte Duell entschied Alassane Plea mit seinem Tor für Mönchenglabach.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 19.01.19 Bundesliga Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach 0:1 31.01.18 DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 0:5 25.08.18 Bundesliga Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 2:0 10.03.18 Bundesliga Bayer Leverkusen Borussia Mönchengladbach 2:0 20.12.17 DFB-Pokal Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 0:1

Bundesliga: Die Tabelle

Mönchengladbach ist mit einem Punkt Vorsprung vor den Bayern Spitzenreiter, Leverkusen liegt auf Rang acht.