Bundesliga-Testspiele: HSV-Neuzugang Martin Harnik feiert perfekten Einstand gegen Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg ist im Testspiel gegen Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV nicht über ein Remis hinausgekommen. Auch Borussia Mönchengladbach verpasste im Duell mit Wehen Wiesbaden einen Sieg. Der SC Freiburg, Union Berlin und Fortuna Düsseldorf gewannen ihre Tests hingegen. Düsseldorfs Nana Ampomah glänzte mit einem Viererpack.

VfL Wolfsburg - Hamburger SV 1:1 (0:0)

Tore: 1:0 Tisserand (60.), 1:1 Harnik (88.)

Europa-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg hat fünf Tage nach dem 1:1 in der Bundesliga gegen den SC Paderborn erneut einen Erfolg verpasst. Im Testspiel gegen Zweitliga-Tabellenführer Hamburger SV kam die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner nicht über ein 1:1 hinaus. Abwehrspieler Marcel Tisserand sorgte für die Führung (60.), Hamburgs Neuzugang Martin Harnik glich in seinem ersten Einsatz kurz vor dem Ende aus (88.).

In der Liga sind die Wolfsburger, die mit sieben Punkten auf Tabellenplatz drei stehen, am 13. September bei Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr live auf DAZN) gefordert.

SC Freiburg - FC Aarau/Schweiz 4:2 (1:1)

Tore: 1:0 Ravet (23.), 1:1 Rossini (32.), 2:1 Haberer (55.), 3:1 Ravet (69.), 3:2 Maierhofer (70.), 4:2 Nieland (87.)

Der SC Freiburg hat im Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau einen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich drehte in Rheinfelden nach der Halbzeit auf und gewann mit 4:2 (1:1). Mittelfeldspieler Yoric Ravet (23., 69.) per Doppelpack, Janik Haberer (55.) und David Nieland (87.) trafen für die Breisgauer. Patrick Rossini (32.) und der frühere Bundesliga-Profi Stefan Maierhofer (70.) erzielten die Tore für die Gäste.

In der Bundesliga reisen die Freiburger, die mit sechs Punkten aus drei Partien auf Tabellenplatz sechs stehen, am 15. September zur TSG Hoffenheim (15.30 Uhr im LIVETICKER).

Union Berlin - Chemnitzer FC 3:1 (0:0)

Tore: 1:0 Kade (47.), 2:0 Gogia (55.), 3:0 Abdullahi (75.), 3:1 Garcia (87.)

Fünf Tage nach dem Überraschungssieg in der Bundesliga gegen Vizemeister Borussia Dortmund ist Aufsteiger Union Berlin erneut erfolgreich gewesen. Gegen den krisengeplagten Drittligisten Chemnitzer FC, bei dem am Mittwoch Trainer David Bergner und Sportdirektor Thomas Sobotzik ihre Posten abgaben, gewann das Team von Urs Fischer einen Test 3:1 (0:0).

Der Chemnitzer Trainerkandidat Andre Meyer, zuletzt Co-Trainer beim Zweitligisten Erzgebirge Aue, verfolgte das Spiel auf der Tribüne. Julius Kade (47.), Akaki Gogia (55.) und Suleiman Abdullahi (75.) trafen für die Berliner, Rafael Garcia war für den CFC erfolgreich (87.).

SV Wehen Wiesbaden - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:1)

Tore: 0:1 Traore (30.), 1:1 Kyereh (66.)

Borussia Mönchengladbach ist gegen Zweitliga-Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden nicht über ein 1:1 (1:0) hinausgekommen. Ibrahima Traore (29.) brachte die insgesamt überlegenen Gladbacher in Haiger zunächst in Führung, Daniel-Kofi Kyereh (67.) gelang jedoch der Ausgleich. Gladbachs Trainer Marco Rose setzte vor allem Spieler ein, die zuletzt nicht in der Startelf gestanden hatten.

Fortuna Düsseldorf - Schwarz-Weiß Düsseldorf 6:1 (4:0)

Tore: 1:0 Ampomah (1.), 2:0 Pledl (16.), 3:0 Ampomah (17.), 4:0 Ampomah 36.), 5:0 Ampomah (47.), 6:0 Yesilay (58.), 6:1 Mainz (78.)

Neuzugang Nana Ampomah hat in einem Test vier Tore für Fortuna Düsseldorf erzielt. Der ghanaische Stürmer hat wegen eines Muskelfaserrisses noch kein Punktspiel für den Bundesligisten absolviert.

Den Anstoß des Benefizspiels führte Schlagersänger Heino (80) aus, der bis zur A-Jugend als Verteidiger für Schwarz-Weiß gespielt hatte. Das Vereinsheim des Klubs war vor einem Jahr nach einem Einbruch angezündet worden, der Sachschaden betrug mehr als 500.000 Euro.

Die Ergebnisse der Bundesliga-Testspiele am 5. September