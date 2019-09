Schalke 04: Ivan Rakitic riet Juan Miranda zu Wechsel nach Gelsenkirchen

Der spanische U21-Nationalspieler Juan Miranda hat verraten, dass Vizeweltmeister Ivan Rakitic ihm zu einem Wechsel zum FC Schalke 04 geraten hat.

"Mit Rakitic habe ich vor meinem Wechsel über Schalke gesprochen. Er hat mir nur Gutes erzählt", sagte der 18-Jährige, der vom FC Barcelona ausgeliehen wurde, am Dienstag bei seiner Vorstellung in Gelsenkirchen. "Von Rauls Geschichte hier weiß ich natürlich. Ich hoffe, dass ich in seine Fußstapfen treten kann", ergänzte er.

Obwohl S04 in der vergangenen Saison lange gegen den Abstieg spielte, hat Miranda das Ziel, auch mit Königsblau in der Champions League aufzulaufen: "Ich will viel spielen, einen Titel gewinnen und es mit Schalke nach Europa schaffen! Ich möchte nächstes Jahr in der Champions League gegen Barcelona spielen", sagte er.

Schon in der vergangenen Saison durfte Miranda erstmals Luft in der Königsklasse schnuppern, als er beim 1:1 gegen Tottenham Hotspur in der Gruppenphase eingewechselt wurde. Wettbewerbsübergreifend machte das Top-Talent bislang vier Spiele für den spanischen Meister.