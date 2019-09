FC Bayern München vorerst ohne Leon Goretzka

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss bis auf Weiteres auf Nationalspieler Leon Goretzka verzichten. Der Ex-Schalker musste sich am Mittwoch einer Operation unterziehen, bei dem Eingriff wurde ein Bluterguss erfolgreich entfernt.

Der 24-Jährige hatte sich in der vergangenen Woche in der Vorbereitung der deutschen Nationalmannschaft auf das EM-Qualifikationsspiel in Hamburg gegen die Niederlande (2:4) erneut am linken Oberschenkel verletzt.

Über die voraussichtliche Dauer des Ausfalls von Goretzka machte der FC Bayern keine Angaben.