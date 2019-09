Gladbach scoutete einst Goretzka - Kramer: "Der war dann wohl zu teuer"

Mittelfeldspieler Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach hat verraten, dass die Fohlen einst nicht wegen ihm, sondern eigentlich wegen des heutigen Bayern-Stars Leon Goretzka die Spiele des VfL Bochum beobachteten.

"Ich weiß, dass Gladbach damals immer in Bochum zugeguckt hat, weil man meinen Kumpel Leon Goretzka auf dem Schirm hatte", sagte Kramer der Bild und führte aus: "Der war dann aber wohl zu teuer. Und ich habe neben ihm offenbar auch nicht ganz so schlecht gekickt ..."

Kramer war von 2011 bis 2013 von Bayer Leverkusen an Zweitligist Bochum verliehen gewesen, Goretzka kam in der Saison 2012/13 aus der Jugend des VfL in die erste Mannschaft. Nach jener Spielzeit ging der heute 24-jährige Nationalspieler letztlich nicht zu Gladbach, sondern zu Schalke 04.

Kramer wechselte im Sommer 2013 indes nur kurz zurück nach Leverkusen, ehe er für zwei Jahre an Gladbach verliehen wurde. Zur Saison 2015/16 kehrte der heute 28-jährige Weltmeister von 2014 zu Bayer zurück, ging nur ein Jahr später aber wieder den umgekehrten Weg zur Borussia.