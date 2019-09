Bundesliga: Wer zeigt/überträgt Fortuna Düsseldorf gegen VfL Wolfsburg heute live?

Nach der Länderspielpause geht am heutigen Freitag die Bundesliga wieder weiter. Zum Auftakt des 4. Spieltags empfängt Fortuna Düsselfdorf den VfL Wolfsburg. SPOX verrät Euch, wer die Partie heute live zeigt beziehungsweise überträgt.

Fortuna Düsseldorf - VfL Wolfsburg: Ort und Anpfiff

Die Begegnung zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Wolfsburg wird heute um 20.30 Uhr von Schiedsrichter Manuel Gräfe angepfiffen. Austragungsort ist die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf, welche 54.600 Zuschauern die Möglichkeit bietet, eine Bundesligapartie live im Stadion zu verfolgen.

Wer zeigt/überträgt Fortuna Düsseldorf gegen VfL Wolfsburg heute live?

Wie bereits in den vergangenen Jahren wird das Freitagsspiel üblicherweise nicht im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, stattdessen besitzt der Streaminganbieter DAZN mit Beginn der laufenden Saison die exklusiven Übertragungsrechte an allen Bundesligaspielen am Freitag.

Der Streamingdienst geht um 20.15 Uhr, also 15 Minuten vor Anpfiff, auf Sendung. Durch den Abend werden Euch Moderator Alex Schlüter und Experte Ralph Gunesch begleiten. Das Spielgeschehen wird Jan Platte kommentieren.

Neben den Freitagsspielen zeigt DAZN alle Montagsspiele und jene Sonntagsspiele, welche um 13.30 Uhr angepfiffen werden, der Bundesliga live. Die Serie A, Ligue A und LaLiga haben zudem weiterhin einen Platz bei DAZN. Auch Tennis, Boxen, UFC, NFL, MLB, NHL ist beim Streaminanbieter zu finden.

Fortuna Düsseldorf vs. VfL Wolfsburg heute im Liveticker

Wer heute Abend das Freitagsspiel nicht live vor den Bildschirmen verfolgen kann, ist im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst Ihr keine wichtigen Spielszenen und natürlich keine Tore. Hier geht's zum Liveticker.

Düsseldorf gegen Wolfsburg: Voraussichtliche Aufstellung

Bei der Fortuna fehlen Kevin Stöger, Aymen Barkok, Alfredo Morales, Marcel Sobottka, Nana Ampomah, André Hoffmann sowie die beiden Keeper Michael Rensing und Raphael Wolf verletzt.

Wolfsburg Trainer Oliver Glasner muss auf Daniel Ginczek, John Brooks, Koen Casteels, Niklas Klinger, Ignacio Camacho, Paulo Otavio und den schwer verletzten Xaver Schlager (Knöchelbruch) verzichten.

F95: Steffen - Zimmermann - Ayhan - Adams - Gießelmann - Fink - Bodzek - Kownacki - Thommy - Baker - Hennings

Steffen - Zimmermann - Ayhan - Adams - Gießelmann - Fink - Bodzek - Kownacki - Thommy - Baker - Hennings VfL: Pervan - Knoche - Guillavogui - Brooks - Roussillon - William - Gerhardt - Arnold - Brekalo - Victor - Weghorst

Bundesliga: Tabelle vor dem 4. Spieltag

Wolfsburg kann mit einem Sieg vorrübergehend an die Tabellenspitze klettern, der VfL holte aus den ersten drei Spielen starke sieben Punkte.

Fortuna Düsseldorf hingegen legte einen verhaltenen Saisonstart hin - aktuell steht F95 mit drei Punkten auf Rang 12.