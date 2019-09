VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim: Montagsspiel der Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Der VfL Wolfsburg und die TSG Hoffenheim beschließen am heutigen Montag den fünften Spieltag der Bundesliga. Wir tickern die Partie hier live für Euch mit.

VfL Wolfsburg vs. TSG Hoffenheim im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Schiedsrichter des heutigen Spiels ist Benjamin Cortus.

Vor Beginn: Der VfL Wolfsburg könnte mit einem Sieg nach Punkten mit dem FC Bayern gleichziehen und auf Rang drei in der Tabelle vorrücken. Für die TSG ist dagegen maximal ein Sprung auf Platz zehn möglich.

Vor Beginn: Das Spiel beginnt am Montagabend um 20.30 Uhr. Ausgetragen wird die Begegnung in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg.

Wolfsburg gegen Hoffenheim: So könnt ihr die Partie live sehen

Bundesliga: Tabelle vor dem Montagsspiel