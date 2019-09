TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach heute live: Die Bundesliga im TV und Livestream

Am 6. Spieltag in der Bundesliga empfängt die TSG Hoffenheim heute Borussia Mönchengladbach. Wie Ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker verfolgt, erfahrt Ihr hier.

TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach: Wann und wo wird gespielt?

Anstoß am heutigen Samstag, dem 28. September, ist um 15.30 Uhr. Zeitgleich finden noch vier weitere Bundesligaspiele statt, unter anderem empfängt der SC Paderborn den FC Bayern.

Gespielt wird in der PreZero-Arena in Sinsheim. In das 2009 als Rhein-Neckar-Arena eröffnete Stadion passen rund 30.000 Zuschauer. Schon gewusst? Ursprünglich sollte die Arena in Heidelberg gebaut werden, die Stadt Heidelberg verhinderte dies allerdings unter anderem aufgrund der Umweltbelastungen des Stadions.

TSG Hoffenheim - Borussia Mönchengladbach im TV und Livestream: Die Bundesliga heute LIVE

Die Exklusiv-Rechte am Spiel hat Sky. Der Pay-TV-Sender lässt Euch die Wahl zwischen dem Einzelspiel und der Konferenz.

Per Livestream sendet Sky das Signal auf SkyGo (per App abrufbar) und Sky Ticket in die Welt hinaus, für beides benötigt Ihr ein Abo beim Pay-TV-Sender.

Die Bundesliga im Liveticker: TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach

Wie immer in der Bundesliga halten wir alle von Euch, die unterwegs sind oder kein Pay-TV-Abo haben im Liveticker auf dem Laufenden. Bitte hier entlang.

TSG Hoffenheim: Verpatzter Saisonstart und Schreuder

Nur ein Sieg aus den ersten fünf Spielen, eine negative Tordifferenz und Platz elf: Der Saisonstart bei der TSG Hoffenheim verlief wahrlich nicht nach Maß. Neu-Trainer Alfred Schreuder ist vor dem heutigen Spiel dennoch optimistisch: "Wenn wir unsere Räume finden, können wir Gladbach schwach machen."

Zuletzt gab es für die Hoffenheimer ein 1:1 in Wolfsburg. Trotz früher Führung durch Sebastian Rudy (6. Minute) gelang es der TSG nicht, den zweiten Sieg der Saison unter Dach und Fach zu bringen. "Eigentlich waren es zwei Punkte zu wenig. Mit der Leistung waren wir zufrieden", sagt Schreuder rückblickend.

Bei der heutigen Mission "drei Punkte" muss Schreuder weiterhin auf Andrej Kramaric verzichten, für den die Partie noch zu früh kommt. "Es geht voran mit ihm. Aber er ist noch keine Option", sagte der Coach am Donnerstag. Die voraussichtliche Aufstellungen:

TSG Hoffenheim : Baumann - Posch, Vogt, B. Hübner, Skov - Grillitsch - Rudy, Geiger - Kaderabek, Bebou - Belfodil

: Baumann - Posch, Vogt, B. Hübner, Skov - Grillitsch - Rudy, Geiger - Kaderabek, Bebou - Belfodil Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria - Kramer, Benes - Embolo - Thuram, Plea

TSG Hoffenheim gegen Borussia Mönchengladbach: Der Direktvergleich

22 Mal trafen sich die Teams in der Bundesliga bereits, die Bilanz ist beinahe ausgeglichen: