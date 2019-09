Bundesliga - Stimmen und Reaktionen: "Die Jungs wollen nicht, dass der Trainer alt wird"

Beim FC Bayern herrscht nach dem deutlichen Sieg über den 1. FC Köln Zufriedenheit. Bei der Hertha BSC macht sich Erleichterung breit, der SC Freiburg geht hingegen enttäuscht nach Hause. Hier sind die Stimmen von Sky zum 5. Spieltag.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern): "Wir haben heute eine gute Leistung gezeigt. Unter dem Strich sind wir zufrieden mit der Woche - darauf kann man aufbauen."

Philippe Coutinho (Torschütze FC Bayern München) ...

... zu seinem Premierentor im Bayern-Trikot: "Ich bin einfach sehr glücklich, mein erstes Tor für die Bayern erzielt zu haben. Viel wichtiger ist aber das Team und dass wir gewonnen haben."

... zum Elfmeter, den Robert Lewandowski ihm überlassen hat: "Robert ist ein unglaublicher Spieler, der selbst einen Hattrick hätte erzielen können. Deshalb habe ich einfach danke gesagt. Er ist ein top Spieler und ein top Mensch."

... zu seinen ersten Wochen in München: "Die Spieler sind richtig gut, das kann jeder sehen. Ich habe mich in der Kabine gut empfangen gefühlt, deshalb versuche ich einfach mein Bestes zu geben, wenn ich die Möglichkeit habe für Bayern zu spielen."

Manuel Neuer (Torhüter FC Bayern) ...

... zum Spiel: "Wir haben heute unsere Pflicht erfüllt, ein gutes Spiel gemacht und auch in der Höhe verdient gewonnen. So soll's weitergehen."

... angesprochen auf den Zwist mit Marc-Andre ter Stegen und die Aussagen von Uli Hoeneß: "Für mich ist das Thema eh durch gewesen, das habe ich ja gesagt."

... zu den Hoeneß-Aussagen: "Es war ja schon gegen Belgrad der Fall, da ging's ja auch schon los. Daher: alles wie immer. Ich habe andere Aufgaben, als mich mit den Aussagen des Präsidenten zu beschäftigen. Ich muss mich um mein Spiel kümmern, um die Trainingsarbeit, um die Vorbereitung auf Belgrad und Köln. Das sind meine Aufgaben, nicht das andere."

Robert Lewandowski (FC Bayern) ...

... auf die Frage, ob er die 40-Tore-Marke von Gerd Müller knacken will (aktuell 9 Tore in 5 Spielen): "Nein, das kommt noch zu früh. (lacht) Klar, es freut mich sehr, dass ich erneut getroffen habe. Aber es sind erst fünf Spiele gespielt."

... darüber, dass er Coutinho den Elfmeter überließ: "Das war spontan. Wir haben nicht davor darüber gesprochen. Das Tor war wichtig für Philippes Selbstvertrauen - gerade vor heimischem Publikum. Er ist ein großer Spieler und wir müssen als Mannschaft nach vorn schauen und Mitspielern helfen."

Achim Beierlorzer (Trainer 1. FC Köln): "Wir haben jetzt drei Punkte. Richtig gut sieht sicherlich anders aus. Aber wir müssen auch nicht unzufrieden sein. Wir wussten, dass das absolute Hochkaräter sind, wenn man an Dortmund, Bayern, Gladbach und Wolfsburg denkt. In Freiburg gelingt es auch nicht jedem, einen Sieg zu holen. Das macht uns Mut."

Lars Bender (Kapitän Bayer Leverkusen): "Es war nicht einfach nach den letzten zwei Niederlagen. Aber wir haben uns nicht beirren lassen. Es war wichtig, mit einem Sieg zurückzukommen."

Kevin Volland (Torschütze Bayer 04 Leverkusen): "Das war heute kein leichtes Spiel für uns. Es stand viel auf dem Spiel, man hat es gegen Moskau gesehen, viele waren unzufrieden. Deshalb war es heute wichtig, dass wir gewonnen haben."

Simon Rolfes (Sportdirektor Bayer Leverkusen): "In der zweiten Hälfte hätten wir mehr Druck machen und nachlegen können, das ist zu bemängeln"

Rafal Gikiewicz (Torhüter Union Berlin): "Wir hätten eine Mentalität wie gegen Dortmund gebraucht."

Ante Covic (Trainer Hertha BSC) ...

... über den Befreiungsschlag und den ersten Saisonsieg: "Der Sieg fühlt sich gut an. Die Mannschaft hat keinen Leckerbissen ausgepackt, aber heute ging es um das Ergebnis. Wir haben uns zuletzt für gute Spiele nichts kaufen können. Dass wir mit einem Punkt im Rücken nicht unbedingt mit Selbstvertrauen glänzen können, ist ja klar."

... die Schlussphase, in der Paderborn nochmal Chancen zum Ausgleich hatte: "Die Jungs wollen nicht, dass der Trainer alt wird."

Michael Preetz (Geschäftsführer Sport Hertha BSC): "In dieser Phase ging es nur um eins: drei Punkte. Die haben wir geholt, darüber freuen wir uns, aber wir sind nicht blind. Wir haben gesehen, dass wir nicht gut gespielt haben, da müssen wir uns steigern."

Steffen Baumgart (Trainer SC Paderborn): "Fußball wird durch Tore entschieden, Hertha hat zwei gemacht. Wir hatten gute Möglichkeiten und haben ein gutes Spiel gemacht, aber wir belohnen uns nicht. Irgendwo stoßen wir an unsere Grenzen."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Ich bin nicht zufrieden mit dem Ergebnis. Wir hatten nicht die Effizienz der vergangenen Spiele. Wir sind gut reingekommen und haben wenig zugelassen. Die letzten zehn Minuten haben wir nach vorne gespielt, was gefährlich ist. Augsburg hat hart verteidigt, wie wir in Hoffenheim. Und wir hatten in einigen Szenen nicht die nötige Ballsicherheit. Dennoch hatten wir vier bis fünf richtig gute Torchancen."

Janik Haberer (SC Freiburg): "Wir haben uns bis zum Schluss den Arsch aufgerissen und auch am Ende noch Chancen auf den Sieg. Wir sind auch mit dem Punkt zufrieden."

Vincenzo Grifo (SC Freiburg) ...

... zu seiner Rückkehr: "Das ist eine Geschichte für sich. Ich habe wirklich Gänsehaut gespürt, die Fans geben mir Kraft. Es ist einfach schön, wieder hier zu sein. Mit dem 1:1 lässt es sich leben, am Ende hätten wir die drei Punkte aber verdient gehabt."