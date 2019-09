Bundesliga: SC Paderborn gegen FC Schalke 04 heute im LIVE-TICKER

Nach dem Sieg gegen Hertha BSC will Schalke 04 auch bei Aufsteiger Paderborn dreifach punkten. Hier könnt ihr das abschließende Spiel des 4. Spieltags im LIVE-TICKER verfolgen.

SC Paderborn gegen FC Schalke 04 heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Schalke 04 kam währenddessen unter Neutrainer David Wagner ordentlich aus den Startlöchern. Nach einem Unentschieden in Mönchengladbach und der (eingeplanten) Niederlage gegen Bayern holten sich die Königsblauen mit einem 3:0 gegen die Hertha den ersten Dreier der noch jungen Bundesliga-Saison.

Vor Beginn: Aufsteiger Paderborn hat direkt zu Saisonbeginn gezeigt, dass man sich in der Bundesliga keineswegs verstecken will und bei den Gastspielen in Leverkusen und Wolfsburg überzeugt. Lediglich die Heimniederlage gegen Freiburg trübt das Gesamtbild.

Vor Beginn: Anpfiff in der Benteler-Arena in Paderborn ist am heutigen Sonntag um 18 Uhr. Geleitet wird die Partie von Schiedsricher Robert Schröder aus Hannover.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Partie SC Paderborn gegen den FC Schalke 04, der neunten und letzten Begegnung des 4. Bundesliga-Spieltags.

Bundesliga: Paderborn gegen Schalke heute live im TV und Livestream

Das Auswärtsspiel von Schalke 04 in Ostwestfalen ist lediglich bei Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender berichtet ab 14.30 Uhr von den Sonntagsspielen der Bundesliga, Kommentator Oliver Seidler führt Euch durch die Partie Paderborn vs. Schalke. Sky stellt seinen Abonnenten außerdem einen Livestream via Sky Go zur Verfügung.

Bereits 40 Minuten nach Spielende könnt Ihr auf DAZN auf die Highlights der Begegnung zugreifen. Mit einem kostenlosen Probe-Abo beim Streamingdiest seht Ihr jedoch nicht nur alle Höhepunkte aus der Bundesliga, sondern auch 40 Begegnungen live und exklusiv.

SC Paderborn gegen Schalke 04: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Der SC Paderborn wird wohl mit jener Mannschaft ins Spiel gehen, die sich beim VfL Wolfsburg ein Unentschieden erkämpfte. Schalkes David Wagner hat nach der Rückkehr einiger Leistungsträger die Qual der Wahl.

Paderborn: Huth - Dräger, Strohdiek, Hünemeier, Collins - Gjasula, Vasiliadis - Oliveira Souza, Antwi-Adjei - Mamba, Michel

Huth - Dräger, Strohdiek, Hünemeier, Collins - Gjasula, Vasiliadis - Oliveira Souza, Antwi-Adjei - Mamba, Michel Schalke: Nübel - Kenny, Kabak, Sane, Oczipka - McKennie, Mascarell - Caligiuri, Harit, Kutucu - Burgstaller

Bundesliga: Der 4. Spieltag in der Übersicht

Der Schalker Erzrivale Borussia Dortmund feierte einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen Bayer Leverkusen. Wichtige Punkte im Abstiegskampf holte derweil Mainz 05 durch einen Last-Minute-Erfolg gegen Hertha BSC.