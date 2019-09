SC Paderborn - FC Bayern München heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es am heutigen Samstag zur Begegnung des 6. Spieltags zwischen dem SC Paderborn und dem FC Bayern München. Wo Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Ungleiches Duell: Während der FC Bayern noch kein Spiel verloren hat, warten die Paderborner noch immer auf den ersten Saisonsieg.

SC Paderborn - FC Bayern München: Anstoß und Austragungsort

Die Benteler-Arena im ostwestfälischen Paderborn wird die Spielstätte der heutigen Begegnung sein. In das Stadion, das 2008 eröffnet wurde, passen insgesamt 15.000 Zuschauer. Angepfiffen wird die Partie heute um 15.30 Uhr.

SC Paderborn - FC Bayern München heute live im TV und Livestream

Auch für dieses Bundesligamatch hat sich der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte gesichert und zeigt die Partie live bei sich im Bezahlfernsehen oder mit SkyGo sowie dem Sky-Ticket im Livestream.

Übrigens: Alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga seht Ihr ab dieser Saison live und in voller Länge auf der Streaming-Plattform DAZN. Seit der Kooperation mit Eurosport seht Ihr auf DAZN also nicht mehr nur alle Highlights der Bundesliga, sondern auch exklusiv 40 Spiele Deutschlands höchster Spielklasse ohne Unterbrechungen. 11,99 Euro monatlich oder alternativ 119,99 Euro im Jahr kostet Euch der Spaß.

SC Paderborn - FC Bayern München heute live im Ticker

Auch Fans, die kein Abonnement abschließen wollen, kommen heute ganz auf Ihre Kosten. Und zwar mit dem SPOX-Liveticker. Hier bleibt Ihr das komplette Spiel auf dem Laufenden und verpasst garantiert keine Szene.

SC Paderborn - FC Bayern München: Die Teams im Check

Während in München Wiesn-Stimmung herrscht, zerbrechen sich die Funktionäre in Paderborn aktuell die Köpfe. Aus den ersten fünf Spielen holte der SCP gerade mal einen Punkt und steht damit abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Damit die Aufsteiger in der Liga bleiben, muss also dringend die Wende her. Ob ihnen das heute gegen die Bayern gelingt?

Wohl eher nicht, denn auch wenn die Münchner ausnahmsweise mal nicht alle fünf Spiele zu Beginn der Saison gewinnen konnten (drei Siege und zwei Unentschieden), sind die Roten natürlich haushoher Favorit. Wer auf einen Sieg des Underdogs tippt, muss schon sehr optimistisch sein, denn die Buchmacher werben mit einer Quote von 15,00 auf einen Sieg der Paderborner.

Die Abschlusstabelle nach dem 5. Spieltag sieht wie folgt aus: